Διεθνές Δικαστήριο Χάγης: Προσβολή στη δικαιοσύνη η ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών, λέει ο Αραβικός Σύνδεσμος

Ο Αραβικός Σύνδεσμος χαρακτήρισε σήμερα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ "προσβολή στη διεθνή δικαιοσύνη", λέγοντας πως το να μην τίθεται τέλος σε αυτήν ισοδυναμεί με "γενοκτονία".

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κλείνει σήμερα μία εβδομάδα ακροάσεων σχετικά με τις νομικές συνέπειες της κατοχής από το Ισραήλ παλαιστινιακών εδαφών από το 1967, με έναν πρωτόγνωρο αριθμό 52 χωρών που έχουν κληθεί να καταθέσουν.

"Αυτή η παρατεταμένη κατοχή είναι μια προσβολή στη διεθνή δικαιοσύνη", δήλωσε ενώπιον των δικαστών ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνδέσμου.

"Η αδυναμία να τεθεί τέλος οδήγησε στις φρικαλεότητες που διαπράττονται τώρα κατά του παλαιστινιακού λαού, ισοδυναμώντας με γενοκτονία", δήλωσε ο Αμπντέλ Χακίμ Ελ-Ριφάι.

Η πλειονότητα των παρεμβαινόντων ζήτησαν το Ισραήλ να θέσει τέλος στην κατοχή που ακολούθησε τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, όμως η Ουάσινγκτον υπερασπίστηκε τον εταίρο της.

Ο ΟΗΕ ζήτησε από το δικαστήριο να εκδώσει "μη δεσμευτική γνωμοδότηση" για τις "νομικές συνέπειες που απορρέουν από τις πολιτικές και πρακτικές του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ".

Το δικαστήριο θα εκδώσει πιθανόν τη γνωμοδότησή του πριν από το τέλος του χρόνου.

Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις ακροάσεις όμως υπέβαλε γραπτή δήλωση στην οποία χαρακτηρίζει τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο δικαστήριο "επιζήμιες" και προκατειλημμένες".

Οι ακροάσεις ξεκίνησαν την προηγούμενη Δευτέρα με τις καταθέσεις Παλαιστίνιων αξιωματούχων, που κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι διευθύνει ένα σύστημα "αποικιοκρατίας και απαρτχάιντ" και κάλεσαν τους δικαστές ν να ζητήσουν "άμεσα, πλήρως και χωρίς όρους" το τέλος της κατοχής.

Οι ακροάσεις αυτές είναι ξεχωριστές από την υπόθεση που έφερε ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου η Νότια Αφρική, που κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα. Τον Ιανουάριο το δικαστήριο κάλεσε το Ισραήλ να εμποδίσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη πράξη γενοκτονίας στον μικροσκοπικό παλαιστινιακό θύλακο αλλά δεν αναφέρθηκε σε κατάπαυση του πυρός.

Η σύγκρουση ξέσπασε με την επίθεση στο ισραηλινό έδαφος του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, που οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP με βάση επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση που οδήγησε στον θάνατο 29.782 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

