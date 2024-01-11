Νετανιάχου: Υποκρισία και ψέματα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου η κατηγορία για γενοκτονία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι υποκρισία και ψέματα επιδεικνύονται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, προσθέτοντας πως οι κατηγορίες που προσάπτει η Νότια Αφρική στο Ισραήλ περί γενοκτονίας στη Γάζα θα μπορούσαν να συμβούν μονάχα σε έναν κόσμο γυρισμένο ανάποδα.
«Πολεμάμε τρομοκράτες, πολεμάμε ψέματα», είπε ο Νετανιάχου. «Σήμερα είδαμε έναν κόσμο γυρισμένο ανάποδα. Το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία, ενώ πολεμάει κατά της γενοκτονίας».
«Το Ισραήλ πολεμάει φονικούς τρομοκράτες, που διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας: Σφάγιασαν, βίασαν, έκαψαν, διαμέλισαν, αποκεφάλισαν, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους, νέους άνδρες και γυναίκες», πρόσθεσε.
«Η υποκρισία των Νοτιοαφρικανών φθάνει έως τον ουρανό», ανέφερε ο Νετανιάχου. «Πού ήταν η Νότια Αφρική όταν εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στη Συρία και την Υεμένη, από ποιους; Από συμμάχους της Χαμάς».
Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης επισήμανε πως το Ισραήλ θα διατηρήσει το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας εωσότου επιτύχει μια «ολοκληρωτική νίκη».
