Ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης καλείται το Ισραήλ να απαντήσει στις κατηγορίες για γενοκτονία στον πόλεμό του στη Γάζα, καθώς σήμερα άρχισε η ακροαματική διαδικασία του αιτήματος που κατέθεσε η Νότια Αφρική.

Η υπόθεση, που ασκήθηκε από τη Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ICJ) στη Χάγη, αφορά σε κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ για παραβίαση της σύμβασης του 1948 για τη γενοκτονία, που θεσπίστηκε μετά τη μαζική δολοφονία των Εβραίων στο Ολοκαύτωμα, η οποία εξουσιοδοτεί όλες τις χώρες να διασφαλίσουν ότι τα εγκλήματα δεν επαναλαμβάνονται ποτέ.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Έιλον Λεβί συνέκρινε την αγωγή με μια αντισημιτική θεωρία συνωμοσίας αιώνων σύμφωνα με την οποία οι Εβραίοι σκότωναν βρέφη για τελετουργίες: «Το κράτος του Ισραήλ θα παρουσιαστεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για να καταρρίψει την παράλογη συκοφαντία της Νότιας Αφρικής, ενώ η Πρετόρια δίνει πολιτική και νομική κάλυψη στο καθεστώς βιαστών της Χαμάς».

Οι προκαταρκτικές ακροάσεις αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουν εάν το δικαστήριο θα πρέπει να διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων ενώ θα διερευνήσει πλήρως την ουσία της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα είπε ότι η χώρα του ωθήθηκε να ασκήσει την υπόθεση «λόγω της συνεχιζόμενης σφαγής του λαού της Γάζας» και με κίνητρο την ιστορία του απαρτχάιντ της ίδιας της Νότιας Αφρικής.

Η Νότια Αφρική κατά την ακρόαση κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υπέβαλε τους Παλαιστίνιους σε πράξεις γενοκτονίας και ζήτησε από το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ να διατάξει έκτακτη αναστολή της καταστροφικής στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Νότια Αφρική είπε ότι η εναέρια και χερσαία επίθεση του Ισραήλ είχε στόχο να επιφέρει «την καταστροφή του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Ισραήλ έχει πρόθεση γενοκτονίας εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα», δήλωσε στο δικαστήριο της Χάγης η Tembeka Ngcukaitobi, συνήγορος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής.

«Η πρόθεση να καταστραφεί η Γάζα έχει καλλιεργηθεί στο υψηλότερο επίπεδο του κράτους»."Αυτό είναι εμφανές από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται αυτή η στρατιωτική επίθεση", είπε.

Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες για γενοκτονία ως «ψευδείς και αβάσιμες». Κατηγόρησε την Πρετόρια ότι παίζει τον «συνήγορο του διαβόλου» της Χαμάς, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής μαχητικής ομάδας Ισραήλ που διεξάγει πόλεμο εναντίον της Γάζας.



Η υπόθεση αποκαλύπτει και μία έντονη διεθνή πόλωση με αρκετές δυτικές χώρες να ακολουθούν το παράδειγμα της Ουάσιγκτον χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητες τις κατηγορίες για γενοκτονία κατά του Ισραήλ, δεδομένης της σκληρότητας των επιθέσεων της Χαμάς που επιτάχυναν τον πόλεμο.

«Στην πραγματικότητα, εκείνοι που επιτίθενται βίαια στο Ισραήλ είναι εκείνοι που συνεχίζουν ανοιχτά να ζητούν την εξόντωση του Ισραήλ και τη μαζική δολοφονία των Εβραίων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ματ Μίλερ.

Ορισμένα αναπτυσσόμενα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, υποστήριξαν τη Νότια Αφρική.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Σάμι Αμπού Ζούχρι, δήλωσε στο Reuters: «Προτρέπουμε το δικαστήριο να απορρίψει κάθε πίεση και να λάβει απόφαση κατά της ισραηλινής κατοχής, αλλά και που θα σταματήσει την επίθεση στη Γάζα».



