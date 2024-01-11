Ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου επί θεμάτων Εθνικής Ασφάλειας Τζέϊκ Σάλιβαν, κατά πάσα πιθανότητα, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, θα ζητήσει από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο για τον πόλεμο με τη Ρωσία, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο δικές του πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό και ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους.

Σύμφωνα με μια από τις πηγές του πρακτορείου, οι Ουκρανοί στρατιωτικοί επεξεργάζονται σχέδιο για το 2024, ενώ η Ουάσιγκτον θέλει να προσδιορίσει πώς θα διοργανώσει καλύτερα τη δική της υποστήριξη. Παράλληλα ο, Λευκός Οίκος εκφράζει την ανησυχία του για τα όσα μεταδίδονται περί πιθανών διαφωνιών μεταξύ του προέδρου Ζελένσκι και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Βαλέρι Ζαλούζνι. Κατά την άποψη αμερικανών αξιωματούχων, αυτό μπορεί να καθυστερήσει την διαμόρφωση της περαιτέρω στρατηγικής.

Πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ζητήσει από το Κογκρέσο, να εγκρίνει το ποσό των 106 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της Ουκρανίας , του Ισραήλ και της Ταϊβάν. Τα 61 δισεκατομμύρια δολάρια προορίζονται για το Κίεβο. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν έχει ακόμη εγκριθεί, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο επιμένουν ότι τα ζητήματα χρηματοδότησης εξετάζονται ξεχωριστά.

Το τελευταίο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, δόθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.