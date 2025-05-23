Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Σερ Κιρ Στάρμερ βρίσκεται «στη λάθος πλευρά της ιστορίας», αφού ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο στα αγγλικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτιθέμενος στους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Καναδά, επειδή επέκριναν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Συνδέει συγκεκριμένα την κριτική τους με τις δολοφονίες των εργαζομένων στην ισραηλινή πρεσβεία, Γιάρον Λισίνσκι, και Σάρα Λιν Μίλγκριμ, στην Ουάσινγκτον.

Last night in Washington something horrific happened.



A brutal terrorist shot in cold blood a young beautiful couple – Yaron Lischinsky and Sara Milgrim. Yaron had just bought an engagement ring for Sarah. He was planning to give it to her in Jerusalem next week. They were… pic.twitter.com/FFdMwlacJ9 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 22, 2025

«Ήθελε να σκοτώσει Εβραίους»

Στο βίντεο, ο Νετανιάχου λέει: «Ο Γιάρον και η Σάρα δεν ήταν θύματα ενός τυχαίου εγκλήματος. Ο τρομοκράτης που τους πυροβόλησε άγρια ​​το έκανε για έναν και μόνο λόγο - ήθελε να σκοτώσει Εβραίους. Και καθώς τον έπαιρναν, φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!»

«Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο σύνθημα που ακούσαμε στις 7 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, χιλιάδες τρομοκράτες εισέβαλαν στο Ισραήλ από τη Γάζα. Αποκεφάλισαν άνδρες. Βίασαν γυναίκες. Έκαψαν ζωντανά μωρά. Σφαγίασαν 1.200 αθώους ανθρώπους και πήραν 251 αθώους ανθρώπους ομήρους στα μπουντρούμια της Γάζας.»

Η σημερινή εκδοχή του «Χάιλ Χίτλερ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Σολτς στο Ισραήλ, ο οποίος παρομοίασε τους «τρομοκράτες της Χαμάς με τους Ναζί».

«Ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς επισκέφθηκε το Ισραήλ. Και αφού είδε τις φρικαλεότητες, μου είπε: "Αυτοί οι τρομοκράτες της Χαμάς είναι ακριβώς σαν τους Ναζί". Είχε δίκιο. Και αν μπορούσαν να τη γλιτώσουν, οι τρομοκράτες της Χαμάς θα είχαν σφάξει και τον τελευταίο Εβραίο στη γη», είπε.

«Για αυτούς τους νεοναζί, το "Ελεύθερη Παλαιστίνη" είναι απλώς η σημερινή εκδοχή του "Χάιλ Χίτλερ"».

Και συνέχισε: «Δεν θέλουν παλαιστινιακό κράτος. Θέλουν να καταστρέψουν το εβραϊκό κράτος. Θέλουν να εξαφανίσουν τον εβραϊκό λαό, που βρίσκεται στη γη του Ισραήλ εδώ και 3.500 χρόνια.»

«Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς αυτή η απλή αλήθεια διαφεύγει των ηγετών της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Καναδά και άλλων χωρών. Τώρα προτείνουν την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους και την ανταμοιβή αυτών των δολοφόνων με το απόλυτο έπαθλο», επανέλαβε ο Νετανιάχου.

«Δεν θα εκπλαγείτε αν μάθετε ότι η Χαμάς ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Μακρόν και τους Πρωθυπουργούς Στάρμερ και Κάρνεϊ για την απαίτησή τους από το Ισραήλ να τερματίσει αμέσως τον πόλεμό του στη Γάζα», είπε. «Η Χαμάς είχε δίκιο που τους ευχαρίστησε.»

Στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι Στάρμερ, Μακρόν και Κάρνεϊ ουσιαστικά «δήλωσαν ότι θέλουν η Χαμάς να παραμείνει στην εξουσία» ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου.

«Επειδή, διατυπώνοντας το αίτημά τους με απειλές κυρώσεων κατά του Ισραήλ – κατά του Ισραήλ, όχι της Χαμάς – αυτοί οι τρεις ηγέτες ουσιαστικά δήλωσαν ότι θέλουν η Χαμάς να παραμείνει στην εξουσία».

«Θέλουν το Ισραήλ να υποχωρήσει και να αποδεχτεί ότι ο στρατός των μαζικών δολοφόνων της Χαμάς θα επιβιώσει, θα ανοικοδομηθεί και θα επαναλάβει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

«Η λάθος πλευρά της ιστορίας»

Στη συνέχεια ο Νετανιάχου έστειλε ένα μήνυμα στους τρεις ηγέτες, δηλώνοντας ότι «βρίσκονται στη λάθος πλευρά της ιστορίας». «Λέω στον Πρόεδρο Μακρόν, στον Πρωθυπουργό Κάρνεϊ και στον Πρωθυπουργό Στάρμερ: Όταν οι μαζικοί δολοφόνοι, οι βιαστές, οι δολοφόνοι μωρών και οι απαγωγείς σάς ευχαριστούν, βρίσκεστε στη λάθος πλευρά της δικαιοσύνης, στη λάθος πλευρά της ιστορίας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η χώρα του έχει φίλους, με πρώτο τις ΗΠΑ, συμπληρώνοντας: «Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό για την ειλικρινή τους στάση στο πλευρό του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού. Είμαστε μαζί».

Πηγή: skai.gr

