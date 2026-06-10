Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αποκοπή μερισμάτων στην Εθνική και στη Eurobank επηρεάζουν την αγορά. Οι μετοχές της Εθνικής είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα ύψους 0,29 ευρώ ανά μετοχή και της Eurobank χωρίς το μέρισμα 0,072 ευρώ ανά μετοχή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.363,31 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,94%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,76%) και του ΟΤΕ (+0,82%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-3,02%), της Εθνικής (-2,75%) και της Eurobank (-2,53%).

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 51 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ιντερτέκ (+4,00%) και Ίλυδα(+3,12%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Prodea (-8,77%) και Frigoglass (-4,95%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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