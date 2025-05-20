Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε χθες Δευτέρα στην καταδίκη της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων του στρατού της χώρας του στη Λωρίδα της Γάζας από τους ηγέτες της Βρετανίας, του Καναδά και της Γαλλίας κρίνοντας ότι προσφέρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο «τεράστιο βραβείο» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ζητώντας το Ισραήλ να βάλει τέλος στον αμυντικό πόλεμο για την επιβίωσή μας προτού καταστραφούν οι τρομοκράτες της Χαμάς στα σύνορά μας κι απαιτώντας (να εγκαθιδρυθεί) παλαιστινιακό κράτος, οι ηγέτες στο Λονδίνο, στην Οτάβα και στο Παρίσι προσφέρουν τεράστιο βραβείο για τη γενοκτονική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου (2023) κι ενθαρρύνουν νέες φρικαλεότητες αυτού του είδους», τόνισε ο κ. Νετανιάχου στην ανακοίνωση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του, αναφερόμενος στην έφοδο της Χαμάς που αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου.

