Δολοφονία Ισραηλινών διπλωματών στην Ουάσιγκτον

Δυο εργαζόμενοι της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον δολοφονήθηκαν τα ξημερώματα από τον 30χρονο Αμερικανό Ελάιας Ροντρίγκεζ (Elias Rodriguez), κάτοικο του Σικάγο, ενώ συμμετείχαν σε εβραϊκή εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο, μια επίθεση που ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε ως «αντισημιτική».

Ο Rodriguez φαίνεται ότι είχε στήσει «καρτέρι» στους ισραηλινούς διπλωμάτες καθώς εθεάθη να περπατάει έξω από το μουσείο πριν από τους πυροβολισμούς.

«Πριν από τους πυροβολισμούς, ο ύποπτος παρατηρήθηκε να πηγαινοέρχεται έξω από το μουσείο. Πλησίασε μια παρέα τεσσάρων ατόμων, έβγαλε ένα πιστόλι και άνοιξε πυρ», δήλωσε στους δημοσιογράφους η αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον Πάμελα Σμιθ.

«Πιστεύουμε πως ο δράστης ήταν μόνο ένας», πρόσθεσε.

Συνελήφθη επί τόπου χωρίς να προβάλει αντίσταση και την στιγμή που του περνούσαν χειροπέδες φώναζε «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ροντρίγκεζ είναι μέλος του ακροαριστερού «Κόμματος για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση» και έχει πάρει μέρος σε πολλές «ακτιβιστικές» δράσεις.

Ο Ταλ Ναΐμ Κοέν, εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι τα δύο μέλη του προσωπικού της πρεσβείας πυροβολήθηκαν «από κοντινή απόσταση» ενώ ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ είπε ότι τα θύματα των πυροβολισμών ήταν ένα νεαρό αρραβωνιασμένο ζευγάρι.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές για το συμβάν.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η ασφάλεια θα ενισχυθεί στις ισραηλινές πρεσβείες σ' όλο τον κόσμο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως οι αρχές θα «καταδιώξουν» τους υπεύθυνους της επίθεσης.

«Επρόκειτο για ξεδιάντροπη ενέργεια άνανδρης αντισημιτικής βίας. Μη γελιέστε: Θα βρούμε τους υπεύθυνους και θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο X.

