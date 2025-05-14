Επίθεση στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε σήμερα ο Ισραηινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορώντας τον ότι συντάσσεται με μια «τρομοκρατική οργάνωση», αφού ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε χθες «απαράδεκτη» την πολιτική που ακολουθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Μακρόν επέλεξε για ακόμη μια φορά να συνταχθεί με μια δολοφονική ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση και να αναμεταδώσει την άθλια προπαγάνδα που κατηγορεί το Ισραήλ για συκοφαντία του αίματος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση από το γραφείο του.

Χθες σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι «αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου (στη Γάζα) είναι απαράδεκτο».

Στην ανακοίνωση, ο Νετανιάχου τόνισε παράλληλα πως το Ισραήλ εμμένει στους πολεμικούς του στόχους, δηλαδή την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, την ήττα της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ.

