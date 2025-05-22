Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στους τρέχοντες στόχους του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφορικά με τον πόλεμο της Γάζας, καθώς και στην ανάγκη να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των ηγετών σήμερα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ «συζήτησαν τον πόλεμο στη Γάζα» και «ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στους στόχους που έθεσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου: να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, να εξαλείψει τη Χαμάς και να προωθήσει το Σχέδιο Τραμπ», αναφέρει ο Πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε, δε, ότι είναι έτοιμος για μία προσωρινή κατάπαυση πυρός στη Γάζα, ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατά ακόμα η Χαμάς.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες το βράδυ, ο Νετανιάχου συμπεριέλαβε για πρώτη φορά την εφαρμογή του μεταπολεμικού σχεδίου του Τραμπ για τη μετεγκατάσταση των αμάχων της Γάζας ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δύο «συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», αναφέρει η δήλωση.

Η τηλεφωνική κλήση έρχεται μετά την επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον χθες το βράδυ, και ο Τραμπ «εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τη φρικτή δολοφονία» των θυμάτων, αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του «για τις προσπάθειες που καταβάλλει αυτός και η κυβέρνησή του για την καταπολέμηση των εκδηλώσεων αντισημιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτει ο πρωθυπουργός.

