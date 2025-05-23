«Η Βόρεια Κορέα ξεκίνησε πλήρη έρευνα για το ατύχημα που σημειώθηκε κατά την καθέλκυση ενός πολεμικού πλοίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», μετέδωσε την Παρασκευή το επίσημο Πρακτορείο Κεντρικών Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA και αναμεταδίδει το Reuters.

Το KCNA είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το περιστατικό προκλήθηκε από απώλεια ισορροπίας κατά την καθέλκυση του σκάφους, το οποίο έγειρε προς τη μία πλευρά, με αποτέλεσμα τμήματα του πυθμένα του πολεμικού πλοίου να συνθλιβούν και να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τελετής καθέλκυσης ενός νέου αντιτορπιλικού 5.000 τόνων του ναυτικού της Βόρειας Κορέας, την Τετάρτη, με τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος παρακολουθούσε την τελετή, να χαρακτηρίζει το περιστατικό «εγκληματική πράξη, η οποία προκλήθηκε από απόλυτη αμέλεια και ανευθυνότητα».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας διέταξε να επισκευαστεί το πλοίο άμεσα, αποκαλώντας το έργο «πολιτική αποστολή άμεσα συνδεδεμένη με την εξουσία του κράτους» και διαμηνύοντας πως θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα και ορισμένοι από τους αξιωματούχους που είναι υπεύθυνοι για τα αποτυχημένα εγκαίνια του αντιτορπιλικού «ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την εκτέλεση».

