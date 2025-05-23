Ο μεξικανός άλλοτε υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Χενάρο Γκαρσία Λούνα, ήδη φυλακισμένος για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ, καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Φλόριντα να πληρώσει 2,4 δισεκατομμύρια πρόστιμο για υπόθεση διαφθοράς, έκανε γνωστό χθες Πέμπτη η μεξικανική κυβέρνηση.

Οι μεξικανικές αρχές είχαν καταθέσει μήνυση και αγωγή τον Σεπτέμβριο του 2021 σε βάρος του πρώην υπουργού Γκαρσία Λούνα –πλέον εγκάθειρκτου στις ΗΠΑ– κατονομάζοντας επίσης τη σύζυγό του, τη Λίντα Κριστίνα Περέιρα. Κατηγόρησαν το ζευγάρι ότι είχε δημιουργήσει «κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος» και καταχράστηκε δεκάδες δημόσιες συμβάσεις.

Το ποσό που επιδικάστηκε «ισούται με το τριπλάσιο του ποσού για το οποίο είχε αρχικά ασκήσει την αγωγή η μεξικανική κυβέρνηση» δυνάμει της νομοθεσίας στη Φλόριντα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μονάδα οικονομικών πληροφοριών της γραμματείας (του υπουργείου) Οικονομικών, η UIF — πρόκειται για την υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος της μεξικανικής κυβέρνησης.

Κατά την ίδια πηγή, ο πρώην υπουργός υποχρεούται να καταβάλει 748 εκατομμύρια δολάρια, η σύζυγός του 1,7 δισεκ. δολάρια.

Ο Χενάρο Γκαρσία Λούνα, 56 ετών, διετέλεσε γραμματέας Δημόσιας Ασφαλείας της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Φελίπε Καλδερόν (2006-2012), του Κόμματος Εθνικής Δράσης (PAN, δεξιά).

Τον Οκτώβριο, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 39 ετών στις ΗΠΑ αφού κρίθηκε πως παρείχε προστασία στο καρτέλ Σιναλόα με αντάλλαγμα δωροδοκίες εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρώην μέλη του καρτέλ κατέθεσαν στη δίκη του πως όντως κατέβαλαν εκατομμύρια στον πρώην υπουργό Γκαρσία Λούνα σε αντάλλαγμα για την προστασία του.

Ο άλλοτε κορυφαίος δημόσιος λειτουργός συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2019 στο Ντάλας, στην πολιτεία Τέξας, Ζούσε στις ΗΠΑ από το 2012.

Κατά τις μεξικανικές αρχές, ο όμιλος οικογενειακών εταιρειών του Χενάρο Γκαρσία Λούνα είχε εξασφαλίσει τουλάχιστον 30 συμβάσεις από διάφορα όργανα δημόσιας ασφάλειας, που επέτρεψαν την κατάχρηση 745,9 εκατομμυρίων από τα δημόσια ταμεία.

Τον Μάρτιο του 2023, η UIF κατήγγειλε πως οι πόροι αυτοί «μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό» μέσω φορολογικών παραδείσων και της αγοράς περιουσιακών στοιχείων στην πολιτεία Φλόριντα.

