Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ υπονομεύουν τις συνομιλίες με τις συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας

Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό συνθήκες επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Έσμαϊλ Μπαγκάι, μετά τις ολονύχτιες συγκρούσεις στον Κόλπο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, που εγείρουν φόβους για κατάρρευση των συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπαγκάι κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «υπονομεύει» τη διπλωματική διαδικασία μέσω «αντιφατικών μηνυμάτων, συχνών αλλαγών στις θέσεις και τις απαιτήσεις τους, καθώς και επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας».

Η διπλωματία δεν ασκείται σε «κενό», τόνισε και πρόσθεσε ότι για να προχωρήσουν οι συνομιλίες «απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο ευνοϊκών συνθηκών προκειμένου να διεξαχθεί αποτελεσματικά η διπλωματία».

«Το σιωνιστικό καθεστώς πλήττει επίσης αυτή τη διαδικασία μέσω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο», συνέχισε ο Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι «κάθε διπλωματική διαδικασία πλήττεται από τη χρήση βίας και από παράνομες ενέργειες».

«Η διπλωματία και το πεδίο της μάχης δεν είναι ξεχωριστά ζητήματα. Μαζί λειτουργούν ως εργαλεία για τη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν», πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις του Ιράν στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία αποδεικνύουν ότι ο ιρανικός στρατός δεν «διστάζει» όταν πρόκειται για την υπεράσπιση της χώρας, σημείωσε. «Όπου χρειάζεται, οι ένοπλες δυνάμεις μας θα απαντούν στον εχθρό με ισχύ και αποφασιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μετά τα ολονύχτια γεγονότα, πρέπει να επανεκτιμήσουμε (τη διπλωματική διαδικασία με την Ουάσινγκτον)... κάθε διπλωματική διαδικασία απαιτεί ένα ελάχιστα σταθερό περιβάλλον», δήλωσε.

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Πηγή: skai.gr

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