Ζεντάγια: Σε βιβλιοπωλείο στη Βόρεια Καλιφόρνια με μια «Οδύσσεια» στα χέρια της

Η Ζεντάγια (Zendaya) πραγματοποίησε πρόσφατα μια εμφάνιση-έκπληξη σε ένα μικρό, ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο στη Βόρεια Καλιφόρνια, γεγονός που ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Η σταρ της ταινίας «Challengers» επισκέφθηκε το βιβλιοπωλείο «Rakestraw Books» στο Ντάνβιλ της Καλιφόρνια, όπου πέρασε την ώρα της ξεφυλλίζοντας βιβλία, συνομιλώντας με το προσωπικό και επιλέγοντας ορισμένους νέους τίτλους.

Οι υπεύθυνοι του βιβλιοπωλείου αποκάλυψαν την επίσκεψή της, σε ανάρτησή τους στο Instagram και τη συνόδευσαν με ένα στιγμιότυπο που δείχνει την ηθοποιό να ποζάρει μέσα στο κατάστημα, κρατώντας δύο αξιοσημείωτα βιβλία.

«Είχαμε μια πολύ ξεχωριστή επισκέπτρια στο "Rakestraw Books" πρόσφατα», ανέφεραν χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης και πρόσθεσαν: «Η Zendaya μας επισκέφθηκε για να κάνει τις αγορές της και να συζητήσει μαζί μας για βιβλία! Είμαστε ενθουσιασμένοι που τη βοηθήσαμε να βρει μερικά καλά αναγνώσματα, ενώ χαρήκαμε ιδιαίτερα που μας πρότεινε και η ίδια κάποιους τίτλους!».

Στο στιγμιότυπο η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός διακρίνεται να κρατά αντίτυπα του «Dune:Messiah» δια χειρός Φρανκ Χέρμπερτ και της «Οδύσσειας».

Όπως αναφέρει το Hola Usa και τα δύο βιβλία συνδέονται άμεσα με τα επερχόμενα κινηματογραφικά πρότζεκτ, στα οποία εμπλέκονται τόσο η Zendaya όσο και ο σύντροφός της Τομ Χόλαντ (Tom Holland).

Η διάσημη πρωταγωνίστρια πρόκειται να επιστρέψει στον ρόλο της Chani για το «Dune: Part Three» το φινάλε της επιτυχημένης sci-fi τριλογίας σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ. Η ταινία, η οποία αντλεί έμπνευση από το «Dune: Messiah», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Την ίδια στιγμή, η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές του Χόλιγουντ. Στην ταινία, η Zendaya ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά και ο Τομ Χόλαντ έχει τον ρόλο του Τηλέμαχου. Η «Οδύσσεια» αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους, την Πέμπτη 16 Ιουλίου από την Tanweer.

Πηγή: skai.gr

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