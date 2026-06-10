Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», παραμένει στην Ύδρα και τις Σπέτσες. Μαθαίνουμε από πρώτο χέρι για τις διασημότητες που έχουν περάσει κατά καιρούς από τις Σπέτσες, συναντάμε δύο γυναίκες που μένουν σε ένα μικρό νησάκι και ανακαλύπτουμε πώς οι Υδραίοι έχουν μειώσει τους λογαριασμούς ρεύματος. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Οι Σπέτσες έχουν συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την υψηλή κοινωνία, τη ναυτιλιακή κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο και την εγχώρια showbiz. Το αρχοντικό νησί με το ιδιαίτερο κοσμοπολίτικο ύφος του αποτελεί σταθερά μία από τις κορυφαίες επιλογές για γάμους υψηλού προφίλ. Πολλά γνωστά ζευγάρια έχουν επιλέξει το νησί για τον γάμο τους, ενώ διασημότητες το επιλέγουν, όχι μόνο για τις διακοπές τους, αλλά και για εντυπωσιακές εκδηλώσεις.

Σε μικρή απόσταση από την Ύδρα βρίσκεται ο Δοκός, ένα αγροτικό μικρό νησί, το οποίο στο παρελθόν έσφυζε από ζωή. Σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς στο νησί παραμένουν μόλις δύο μόνιμοι κάτοικοι. Δύο γυναίκες, που παρά τις δυσκολίες της απομόνωσης, δηλώνουν ότι δεν θα αντάλλασσαν τη ζωή τους στο νησί με καμία άλλη.

Οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος της Ύδρας καταβάλλουν μηδενικά ή ελάχιστα ποσά στους λογαριασμούς τους τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Και αυτό, χάρη στην είσπραξη του ειδικού τέλους από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου στη Νησίδα Άγιος Γεώργιος.

Πηγή: skai.gr

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