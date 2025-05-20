Ολοένα αυξάνεται η διεθνής πίεση στο Ισραήλ μετά τη νέα στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε στη Γάζα η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες.

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Καναδά απείλησαν τη Δευτέρα να λάβουν «συγκεκριμένα μέτρα», συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων, εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει την ανανεωμένη στρατιωτική του επίθεση και συνεχίσει να εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η αντίδραση του ισραηλινού πρωθυπουργού ήταν άμεση ο οποίος έκρινε ότι οι χώρες προσφέρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο «τεράστιο βραβείο» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ζητώντας το Ισραήλ να βάλει τέλος στον αμυντικό πόλεμο για την επιβίωσή μας προτού καταστραφούν οι τρομοκράτες της Χαμάς στα σύνορά μας κι απαιτώντας (να εγκαθιδρυθεί) παλαιστινιακό κράτος, οι ηγέτες στο Λονδίνο, στην Οτάβα και στο Παρίσι προσφέρουν τεράστιο βραβείο για τη γενοκτονική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου (2023) κι ενθαρρύνουν νέες φρικαλεότητες αυτού του είδους», τόνισε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωση.

Το Σαββατοκύριακο, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια νέα καταστροφική χερσαία επίθεση στη Γάζα ακριβώς τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από την περιοχή χωρίς να επικυρώσει εκεχειρία και συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται ωστόσο πως σφυρά αδιάφορα στις διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός λέγοντας χθες χαρακτηριστικά ότι στόχος της τρέχουσας επέκτασης της επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας είναι να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της επικράτειας, προκειμένου να αποτρέψει τη Χαμάς από το να λεηλατήσει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα επιτρέψει μια «βασική ποσότητα τροφίμων» στον πολιορκημένο θύλακα, μια κίνηση την οποία ο Νετανιάχου υπαινίχθηκε ότι οφειλόταν στην έντονη πίεση από τους συμμάχους. Χθες Δευτέρα η ισραηλινή υπηρεσία που εγκρίνει τις αποστολές βοήθειας στη Γάζα δήλωσε ότι πέντε φορτηγά είχαν εισέλθει στον θύλακα. Ωστόσο, ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, χαρακτήρισε την παράδοση ως «περιορισμένη» και «σταγόνα στον ωκεανό αυτού που χρειάζεται επειγόντως».

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται μετά την έναρξη έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ επισκέφθηκε τα αραβικά κράτη του Κόλπου την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, όπου η διαπραγματευτική του ομάδα συμμετείχε σε συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός και την ομηρία. Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι επιθυμεί τον τερματισμό του «βάναυσου πολέμου» στη Γάζα και δεν επισκέφθηκε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην περιοχή, την οποία είχε ήδη παρακάμψει δύο φορές αυτόν τον μήνα.

Την Κυριακή, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στο ABC News ότι το ζήτημα της μεταφοράς βοήθειας στη Γάζα είναι πρωτίστως υλικοτεχνικό. «Είναι υλικοτεχνικά περίπλοκο και οι συνθήκες επί τόπου είναι επικίνδυνες», είπε.

Πηγή: skai.gr

