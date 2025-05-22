Νετανιάχου: Κατηγορεί Βρετανία, Γαλλία και Καναδά ότι ενθαρρύνουν τους δολοφόνους της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα το Παρίσι, το Λονδίνο και την Οτάβα ότι «ενθαρρύνουν τους κατά συρροή δολοφόνους της Χαμάς» να συνεχίσουν να μάχονται ατέρμονα, αφού οι ηγέτες των τριών δυτικών χωρών κατήγγειλαν τις «σκανδαλώδεις ενέργειες» της ισραηλινής κυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ «θέλουν το Ισραήλ να κατεβάσει τα χέρια και να αποδεχτεί ότι ο στρατός των κατά συρροή δολοφόνων της Χαμάς θα επιβιώσει, θα αναδιοργανωθεί και θα επαναλάβει, ξανά και ξανά, τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, στα αγγλικά.

Με τις δηλώσεις τους, «οι τρεις ηγέτες είπαν στην πραγματικότητα ότι θέλουν να παραμείνει η Χαμάς στην εξουσία», υποστήριξε. «Ίσως πιστεύουν ότι προωθούν την ειρήνη. Όμως όχι. Ενθαρρύνουν τη Χαμάς να συνεχίσει να μάχεται για πάντα», πρόσθεσε.

Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ «να αμύνεται απέναντι στην τρομοκρατία» και ζητώντας από τη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους που κρατά, οι τρεις ηγέτες προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι «δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια» απέναντι στις «σκανδαλώδεις ενέργειες» της ισραηλινής κυβέρνησης. «Εάν το Ισραήλ δεν βάλει τέλος στη νέα στρατιωτική επίθεση και δεν άρει τους περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, θα λάβουμε άλλα συγκεκριμένα μέτρα» απείλησαν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.