Ο λίβυος στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος θεωρείται πως ελέγχει την ανατολική Λιβύη, διεξήγαγε συνομιλίες χθες Πέμπτη στη Νιαμέ, μετέδωσαν ΜΜΕ του Νίγηρα.

Τον υποδέχτηκε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νίγηρα ο υπουργός Εσωτερικών, ο στρατηγός Μοαμέντ Τουμπά, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANP (Agence Nigérienne de Presse).

Κατόπιν τον στρατηγό Χαφτάρ έκανε δεκτό ο επικεφαλής του στρατιωτικού καθεστώτος, ο στρατηγός Αμπντουραμάν Τσιανί, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Les Échos du Niger.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο, οι δυο πλευρές «συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας και αυτής στο πεδίο της ασφάλειας ανάμεσα στις δυο χώρες».

Ο νιγήριος πρωθυπουργός Αλί Μααμάν Λαμίν Ζεν συναντήθηκε επίσης με τον Σαντάμ Χαφτάρ, ανακοίνωσε ο πρώτος μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ακτιβιστής και ίνφλουενσερ φίλα προσκείμενος στο καθεστώς του Νίγηρα, ο Ιμπραήμ Μπανά, εκτίμησε πως η επίσκεψη του στρατηγού Σαντάμ Χαφτάρ μπορεί να «προμηνύεται ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη Νιαμέ και στη Βεγγάζη», ιδίως στα πεδία «της ασφάλειας» και του «αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας».

Ο στρατός του Νίγηρα διεξάγει φέτος αντιτρομοκρατική επιχείρηση, που βάφτισε «Γκαρκόι» («ασπίδα», στη γλώσσα χάουσα), για την επιτήρηση των συνόρων με τη Λιβύη, με την Αλγερία και με το Μαλί.

Ο Νίγηρας και η Λιβύη έχουν σύνορα μήκους 342 χιλιομέτρων, τομείς των οποίων αποτελούν ορμητήρια νιγήριων κινημάτων που πολεμούν εναντίον των στρατηγών στη Νιαμέ.

Το καθεστώς στη Νιαμέ κατέλαβε την εξουσία με το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023, που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ, ο οποίος παραμένει έκτοτε κρατούμενος της χούντας.

Τον Φεβρουάριο, ο Μαχμούντ Σάλαχ, ηγέτης του Πατριωτικού Μετώπου Απελευθέρωσης (Front Patriotique de Libération, FPL), κινήματος ανταρτών που υποστηρίζει τον ανατραπέντα πρόεδρο Μπαζούμ, συνελήφθη στη Λιβύη.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Aïr Info, που εδρεύει στον βόρειο Νίγηρα, είχε μεταδώσει ότι ο κ. Σάλαχ συνελήφθη στην πόλη Γκατρούν από δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.