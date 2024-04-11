Με αντίποινα στα αντίποινα προειδοποίησε σήμερα την Τεχεράνη ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εντείνοντας τις ανησυχίες για γενίκευση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμό του στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά προετοιμάζεται και για σενάρια «που μπορεί να προκύψουν σε άλλες περιοχές», διεμήνυσε σήμερα Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, εν μέσω ανησυχιών ότι το Ιράν ετοιμάζεται να πλήξει το εβραϊκό κράτος σε αντίποινα για τον θάνατο Ιρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

«Βασιζόμαστε σε μια αρχή: όποιος μας κάνει κακό, θα ανταποδώσουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες ασφαλείας του κράτους του Ισραήλ, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του προς την Τεχεράνη μετά από επίσκεψη στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ στο νότιο Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς. Βρισκόμαστε στη μέση ενός πολέμου στη Γάζα που συνεχίζεται με πλήρη ισχύ. Επιπλέον, συνεχίζουμε τις αδιάκοπες προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων μας, αλλά προετοιμαζόμαστε επίσης για προκλήσεις από άλλα μέτωπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου στους πιλότους καθώς επισκέφτηκε μια βάση F-15.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανά ιρανικά αντίποινα λόγω της δολοφονίας ενός ανώτερου στρατηγού και έξι άλλων Ιρανών αξιωματικών σε μια αεροπορική επιδρομή στο συγκρότημα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή αυτή. Ωστόσο χθες, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε το Ισραήλ «πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί» για την επίθεση.

Οι σημερινές δηλώσεις Νετανιάχου έγιναν καθώς ισραηλινά στρατεύματα και πολεμικά αεροσκάφη ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχείρηση στο κέντρο της Γάζας, επιχείρηση που, σύμφωνα με τον στρατό, είχε στόχο την καταστροφή υποδομών ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων.

Τα περισσότερα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί από τη Γάζα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για επίθεση στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί, ενώ μάχες μαίνονται σε διάφορες περιοχές του θύλακα.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

