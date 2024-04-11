Αυλαία έπεσε σήμερα στο Βιετνάμ, στην πολύκροτη δίκη για μία από τις μεγαλύτερες απάτες του κόσμου, με την καταδίκη σε θάνατο του «εγκεφάλου» της υπόθεσης, για λεηλασία μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Η 67χρονη Τρουόνγκ Μάι Λαν (Truong My Lan), επικεφαλής του ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Van Thinh Phat, κρίθηκε ένοχη για οικονομική απάτη ύψους 304 τρισεκατομμυρίων ντονγκ (12,46 δισ. δολάρια ) - τη μεγαλύτερη στην ιστορία του Βιετνάμ.

Η επικεφαλής του κολοσσού στο real estate κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση, δωροδοκία και παραβιάσεις τραπεζικών κανόνων - συγκεκριμένα, μέσα σε διάρκεια 11 ετών , η Λαν υπεξαίρεσε το ποσό μαμούθ από την τράπεζα Stock Commercial Bank (SCB), την οποία ήλεγχε ουσιαστικά μέσω δεκάδων πληρεξουσίων.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στην ιστορία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Από τις αρχές του 2018 και μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, όταν το κράτος διέσωσε την SCB έπειτα από εκροή καταθέσεων, η Λαν ιδιοποιήθηκε μεγάλα ποσά, κανονίζοντας παράνομα δάνεια προς εικονικές εταιρίες, ανέφεραν οι ανακριτές.

Κατηγορούμενοι στη δίκη - που ξεκίνησε τον Μάρτιο και τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες - ήταν επίσης πρώην αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας του Βιετνάμ, πρώην μέλη της κυβέρνησης καθώς και στελέχη της εμπλεκόμενης τράπεζας.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ποινή του θανάτου μόνο για την Τρουόνγκ, που θεωρείτο ως ο εγκέφαλος της επιχείρησης.

Πρόκειται για μία σπάνια ετυμηγορία, καθώς η Λαν είναι μια από τις ελάχιστες γυναίκες στο Βιετνάμ που καταδικάστηκε σε θάνατο για οικονομικό έγκλημα.

Από πωλήτρια σε πάγκο, αυτοδημιούργητη μεγιστάνας του real estate - Πώς έκλεψε την τράπεζα

Η Λαν γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μία φτωχή οικογένεια και ξεπουλούσε καλλυντικά με την μητέρα της, σε υπαίθριους πάγκους.

Ομως, μετά το 1986, εκμεταλλεύτηκε τα ανοίγματα που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα και έφτασε στη δεκαετία του 1990 να έχει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο με ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Αυτή και η οικογένειά της ίδρυσαν την εταιρεία Van Thinh Phat το 1992. Με τα χρόνια η VTP μεγάλωσε και έγινε μια από τις πλουσιότερες εταιρείες ακινήτων του Βιετνάμ, με πολυτελή κτίρια κατοικιών, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα.

Τα ακίνητα ανήκουν επίσημα στο κράτος, αλλά με τις προσωπικές της επαφές με κρατικούς αξιωματούχους, η Τρουονγκ Μι Λαν, το 2011 ήταν ήδη από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην χώρα.

Αρχικά ανέλαβε την συγχώνευση τριών μικρών τραπεζών που είχαν πρόβλημα ρευστότητας, δημιουργώντας μία μεγάλη τράπεζα: την Εμπορική Τράπεζα της Σαϊγκόν.

Οι νόμοι στο Βιετνάμ απαγορεύουν σε οποιοδήποτε άτομο να έχει άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου μιας τράπεζας αλλά - μέσω εκατοντάδων εταιριών που λειτουργούσαν ως κελύφη και ατόμων που ήταν «αντ΄ αυτής»- η Λαν κατάφερε να ελέγχει το 90% των μετοχών της τράπεζας.

Είχε δικούς τους ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά, οι οποίοι ενέκριναν στις εταιρίες της εκατοντάδες δάνεια - τα δάνεια σε δικές της εταιρίες ήταν το 93% των δανείων που χορήγησε η Εμπορική Τράπεζα της Σαϊγκόν.

Οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν ότι από τον Φεβρουάριο του 2019 και σε διάστημα τριών χρόνων έβαζε τον οδηγό της να κάνει αναλήψεις μετρητών από την τράπεζα, συνολικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είχε σε ένα θησαυροφυλάκιο στο υπόγειο της πολυτελούς κατοικίας της.

