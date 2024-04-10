Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πιστεύουν ότι επίκεινται μεγάλα πλήγματα από πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν ή τους δορυφόρους του εναντίον στρατιωτικών και κυβερνητικών στόχων στο Ισραήλ αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

Aυτό, τονίζεται, θα σήμαινε μια σημαντική διεύρυνση της σύγκρουσης, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών για το θέμα.

Η πιθανή επίθεση, πιθανώς με χρήση πυραύλων υψηλής ακρίβειας, μπορεί να συμβεί τις επόμενες ημέρες, σχολίασαν οι πηγές του πρακτορείου, ζητώντας να παραμείνουν ανώνυμοι για να συζητήσουν εμπιστευτικά θέματα.

"Το θέμα είναι πότε, όχι εάν (συμβεί η επίθεση)" ανέφερε χαρακτηριστικά μια από τις πηγές, βασιζόμενη στις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ πρέπει να τιμωρηθεί»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το πρωί πως το Ισραήλ «πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί» για την επίθεσή του στο συγκρότημα της πρεσβείας του Ιράν στη Συρία.

«Το καθεστώς του κακού έκανε ένα λάθος και πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί», τόνισε ο Χαμενεΐ σε ομιλία του για το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

Από την Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς δήλωσε από την πλευρά του πως, αν το Ιράν πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ από το έδαφός του, τότε το Ισραήλ θα προχωρήσει σε αντίποινα μέσα στο Ιράν.

«Αν το Ιράν επιτεθεί από το έδαφός του, το Ισραήλ θα απαντήσει και θα επιτεθεί στο Ιράν», ανέφερε ο Κατς σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Σε μια μείζονα κλιμάκωση του πολέμου του Ισραήλ με περιφερειακούς αντιπάλους, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα πιστεύεται ότι την 1 Απριλίου βομβάρδισαν το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, ένα πλήγμα για το οποίο το Ιράν ανακοίνωσε πως στοίχισε τη ζωή σε επτά στρατιωτικούς συμβούλους, ενώ τόνισε πως θα προχωρήσει σε αντίποινα.

