Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Bloomberg: Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι επίκειται μεγάλο κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ από την Τεχεράνη και τους συμμάχους της

"Το θέμα είναι πότε, όχι εάν (συμβεί η επίθεση)" ανέφερε χαρακτηριστικά μια από τις πηγές, βασιζόμενη στις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Drone

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πιστεύουν ότι επίκεινται μεγάλα πλήγματα από πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν ή τους δορυφόρους του εναντίον στρατιωτικών και κυβερνητικών στόχων στο Ισραήλ αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. 

Aυτό, τονίζεται, θα σήμαινε μια σημαντική διεύρυνση της σύγκρουσης, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών για το θέμα.

Η πιθανή επίθεση, πιθανώς με χρήση πυραύλων υψηλής ακρίβειας, μπορεί να συμβεί τις επόμενες ημέρες, σχολίασαν οι πηγές του πρακτορείου, ζητώντας να παραμείνουν ανώνυμοι για να συζητήσουν εμπιστευτικά θέματα.

"Το θέμα είναι πότε, όχι εάν (συμβεί η επίθεση)" ανέφερε χαρακτηριστικά μια από τις πηγές, βασιζόμενη στις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ πρέπει να τιμωρηθεί» 

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το πρωί πως το Ισραήλ «πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί» για την επίθεσή του στο συγκρότημα της πρεσβείας του Ιράν στη Συρία.

«Το καθεστώς του κακού έκανε ένα λάθος και πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί», τόνισε ο Χαμενεΐ σε ομιλία του για το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

Από την Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς δήλωσε από την πλευρά του πως, αν το Ιράν πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ από το έδαφός του, τότε το Ισραήλ θα προχωρήσει σε αντίποινα μέσα στο Ιράν.

«Αν το Ιράν επιτεθεί από το έδαφός του, το Ισραήλ θα απαντήσει και θα επιτεθεί στο Ιράν», ανέφερε ο Κατς σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Σε μια μείζονα κλιμάκωση του πολέμου του Ισραήλ με περιφερειακούς αντιπάλους, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα πιστεύεται ότι την 1 Απριλίου βομβάρδισαν το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, ένα πλήγμα για το οποίο το Ιράν ανακοίνωσε πως στοίχισε τη ζωή σε επτά στρατιωτικούς συμβούλους, ενώ τόνισε πως θα προχωρήσει σε αντίποινα.

Πηγή: bloomberg.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ισραήλ Πόλεμος στο Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark