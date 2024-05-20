Την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ολλανδών τουριστών καταλαμβάνει η Κάρπαθος σε κατάλογο που ανακοίνωσε ο ταξιδιωτικός ιστότοπος Griekenland.net έπειτα απο έρευνα στο ταξιδιωτικό κοινό σχετικά με τους ελληνικούς προορισμούς που προσφέρονται για θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, θεματικές εκδρομές και ναυτικές εξορμήσεις.

Η μεγαλύτερη ιστοσελίδα της Ολλανδίας που εστιάζει αποκλειστικά στις διακοπές στην Ελλάδα αναφέρει χαρακτηριστικά πως «με σύμμαχο το μελτέμι και τη δαντελωτή ακτογραμμή, η Κάρπαθος είναι ο καλύτερος προορισμός στην Ελλάδα για τους λάτρεις της ιστιοσανίδας. Εξαιρετική προσθήκη στην καθημερινότητα των φίλων της θάλασσας αποτελούν και οι καταδύσεις για εξερεύνηση υφάλων και ναυαγίων. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι σχολές surfing και τα καταδυτικά κέντρα του νησιού ενισχύουν την εμπειρία των activities στην Κάρπαθο». Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί εκτενής παρουσίαση του Δήμου Καρπάθου στο Ολλανδικό μέσο για το εύρος των εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο νησί.

Σε αυτό το μήκος κύματος, εκτενές πολυσέλιδο αφιέρωμα με τίτλο «Κάρπαθος, το ακατέργαστο διαμάντι της Ελλάδας» δημοσίευσε στο ίδιο διάστημα το περιοδικό της Δανίας Ude og Hjemme που εκθειάζει την άγρια φυσική ομορφιά, την τοπική κουζίνα, την παράδοση και τις πολυάριθμες επιλογές για εξερεύνηση στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων. «Θετικά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε για την εξέλιξη της σεζόν με πλήθος τουριστών να αναμένονται από παραδοσιακές, αλλά και πιο νέες αγορές. Είναι ενθαρρυντικό πως έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση στις διεθνείς αγορές το αφήγημά μας για διακοπές πολλαπλών εμπειριών στην Κάρπαθο όπως η περιήγηση σε χωριά, οι δεκάδες παραλίες, η πεζοπορία, οι καταδύσεις, η αναρρίχηση, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο πολιτισμός, η μοναδική παράδοση μας και η γαστρονομία», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Καρπάθου, Τάσος Μηλιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.