Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αφιέρωσε χρόνο για να επιθεωρήσει κινεζικής κατασκευής οχήματα εκτός δρόμου (UTVs) Desertcross 1000-3 που προμηθεύτηκαν οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας στο Ροστόφ-ον-Ντον.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Πούτιν μετέβη στη νότια ρωσική πόλη από την Αστάνα, μετά την επίσημη επίσκεψή του στο Καζακστάν.



Κατά την επίσκεψή του στο αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας τον Πούτιν συνόδευαν ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Βαλερί Γκεράσιμοφ και άλλοι ανώτεροι στρατιωτικοί ηγέτες.

After visiting Kazakhstan, "Putin" went to the headquarters of the Southern Military District in Rostov, which Prigozhin seized in June.



Gerasimov and Shoigu, both looking sad, accompanied him.



What do you think they talked about? pic.twitter.com/XMxFe2TzK8 November 10, 2023



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος γνώρισε νέους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού και άκουσε αναφορές για την πρόοδο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία.



Στον προαύλιο χώρο των κεντρικών γραφείων υπήρχαν παρατεταγμένα πολλά UTV Desertcross 1000-3 σύμφωνα με το Κρεμλίνο.



Ο Σοϊγκού είπε ότι το αμαξάκι εκτός δρόμου UTV «είναι εξαιρετικά περιζήτητο», καθώς περιέγραφε τα χαρακτηριστικά του στον Πούτιν.



Σύμφωνα με τον πίνακα πληροφοριών δίπλα στα οχήματα, 537 βασικές εκδόσεις του Desertcross 1000-3 είναι επί του παρόντος σε υπηρεσία στον Ρωσικό Στρατό, με περίπου 1.500 περισσότερα οχήματα εξοπλισμένα με πρόσθετο εξοπλισμό να είναι προς αγορά.



Από αυτόν τον αριθμό, 500 θα αγοραστούν τον Δεκέμβριο με τα υπόλοιπα να τα προμηθεύεται η Ρωσία το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η Ρωσία πληρώνει 1,58 εκατομμύρια ρούβλια (16.100 ευρώ) ανά μονάδα για τον βασικό εξοπλισμό, και 2,1 εκατομμύρια ρούβλια (21.350 ευρώ) ανά μονάδα για UTV με επιπλέον εξοπλισμό.

Φωτό αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.