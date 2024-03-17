Οι Ρώσοι ψηφίζουν σήμερα, για τρίτη και τελευταία ημέρα, για τις προεδρικές εκλογές της χώρας, με το αποτέλεσμα να είναι γνωστό εκ των προτέρων - θριαμβευτική επανεκλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με την αντιπολίτευση να έχει εξαλειφθεί και το Κρεμλίνο να εμφανίζει την εθνική ενότητα ως πατριωτικό καθήκον, εν μέσω της σύγκρουσης με την Ουκρανία, οι Ρώσοι σχηματίζουν από το πρωί ουρές εξώ από τα εκλογικα κέντρα.

Αρκετές ώρες πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας, η συμμετοχή έχει φθάσει το 67,54%, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2018, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το 2018 η συμμετοχή έφθασε το 67,5%.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει σημειωθεί ποτέ σε προεδρικές εκλογές στη Ρωσία στη σύγχρονη εποχή ήταν τον Ιούνιο του 1991, όταν έφθασε το 74,7%.

Αύριο το πρωί τα αποτελέσματα

Οι εκλογές διεξάγονται σε 11 διαφορετικές ζώνες ώρας στη μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη. Τα πρώτα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις περιοχές της Τσουκότκα και της Χερσονήσου της Καμτσάτκα, στην άπω ανατολή, αργά χθες βράδυ (ώρα Ελλάδας).

Τα τελευταία εκλογικά τμήματα στον θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική αναμένεται να κλείσουν απόψε, στις 20.00 (ώρα Ελλάδας).

Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν exit polls και τα πρώτα αποτελέσματα από το κρατικό ινστιτούτο Vtsiom. Η καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το πρωί.

«Μεσημέρι κατά του Πούτιν» σε πολλές περιοχές

Η Γιούλια Ναβάλναγια, που έχει υποσχεθεί παρά την εξορία της να συνεχίσει τον αγώνα του εκλιπόντος συζύγου της, είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να εμφανιστούν στις κάλπες την ίδια ώρα, σήμερα το μεσημέρι (11.00 ώρα Ελλάδας) και να ψηφίσουν οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο εκτός του Πούτιν.

Οι συνεργάτες του Ναβάλνι μετέδωσαν εικόνες με διαμαρτυρίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς πολίτες ανταποκρίθηκαν στην τελευταία επιθυμία του νεκρού ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Στη ρωσική άπω Ανατολή, στο Βλαδιβοστόκ, το Νοβοσιμπίρσκ, το Ομσκ, το Ιρκούτσκ και άλλες πόλεις της Σιβηρίας, πολίτες συμμετείχαν στην εκστρατεία «Μεσημέρι κατά του Πούτιν», όπως έδειξαν οι συνεργάτες του Ναβάλνι μέσω live stream στο YouTube.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν επίσης σχηματίσει ουρά σε εκλογικό τμήμα στο Γεκατερίνμπουργκ στα Ουράλια.

Άλλοι αντίπαλοι του Πούτιν, όπως ο εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης κάλεσε τους πολίτες να μην φοβούνται και να συμμετάσχουν στην εκστρατεία αυτή.

