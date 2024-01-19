Η Ρωσία ανακοίνωσε πως o ρωσικός στρατός κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας

Ο στρατός της Ρωσίας κυρίευσε μικρό χωριό στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα χθες Πέμπτη.

Το χωριό Βεσέλε τέθηκε «υπό έλεγχο», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.

Δεν έχει υπάρξει καμιά αντίδραση από πλευράς Ουκρανίας σε αυτό το στάδιο.

Καθώς στη συγκεκριμένη περιφέρεια υπάρχουν αρκετά χωριά με το ίδιο όνομα, δεν είναι ξεκάθαρο για ποιο ακριβώς πρόκειται.

Ωστόσο ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν πως πρόκειται για χωριουδάκι νότια της πόλης Σολεντάρ, που είχε πληθυσμό περίπου 100 κατοίκων προπολεμικά.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας Ντονέτσκ ελέγχει σήμερα ο ρωσικός στρατός. Η Μόσχα ανακοίνωσε πέρυσι την προσάρτησή της, κίνηση που θεωρείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν αναγνωρίζεται από το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Οι εχθροπραξίες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της ουκρανικής επικράτειας. Η ουκρανική αντεπίθεση που εξαπολύθηκε το καλοκαίρι του 2023 είχε περιορισμένα αποτελέσματα.

Το Κίεβο ορκίζεται πως θα ανακαταλάβει όλα τα εδάφη που έχουν κυριεύσει οι δυνάμεις της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία με απόφαση του Κρεμλίνου το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

