Ο Νετανιάχου παραδέχεται τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα στο Τελ Αβίβ, πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παραδέχθηκε μάλιστα δημοσίως πως το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο γιατί το Ισραήλ αρκείται σε επιθέσεις εναντίον εντολοδόχων του Ιράν αντί να επιτεθεί απευθείας στο Ιράν, ο Νετανιάχου απάντησε: «Ποιος είπε ότι δεν επιτιθέμεθα στο Ιράν; Επιτιθέμεθα στο Ιράν».

Παρομοίασε το Ιράν με χταπόδι που έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, κατονομάζοντας τους Χούθι της Υεμένης, την Χεζμπολάχ του Λιβάνου και την παλαιστινιακή Χαμάς.

Επισημαίνοντας πως το Ιράν θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου είπε: «Φανταστείτε εάν το Ιράν κάνει όλα αυτά τώρα, όσο δεν έχει πυρηνικά όπλα, πόσο κρίσιμης σημασίας είναι να το εμποδίσουμε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Επί των ημερών του στην εξουσία, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι καθυστέρησε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τουλάχιστον μια δεκαετία, συμπληρώνοντας ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα προς την κατεύθυνση αυτή, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Είμαι υποχρεωμένος ως πρωθυπουργός του Ισραήλ να μην επιτρέψω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια και ύπαρξη, αλλά για την προστασία ολόκληρου του κόσμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.