Η Βόρεια Κορέα διεξήγαγε δοκιμή «υποβρύχιου πυρηνικού οπλικού συστήματος» σε αντίποινα για τα κοινά ναυτικά γυμνάσια των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Τα γυμνάσια στα οποία προχώρησαν η Ουάσιγκτον, η Σεούλ και το Τόκιο αποτελούν «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια» της Βόρειας Κορέας, τόνισε το βορειοκορεατικό υπουργείο Άμυνας. Σε αντίδραση, η Πιονγκγιάνγκ «διεξήγαγε σημαντική δοκιμή του υπό ανάπτυξη υποβρύχιου πυρηνικού οπλικού συστήματός της ‘Haeil-5-23’ στην ανατολική θάλασσα της Κορέας», πρόσθεσε το υπουργείο Άμυνας, κατά το κρατικό πρακτορείο KCNA.
