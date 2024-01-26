Τις σημερινές διαταγές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για την Λωρίδα της Γάζας – τερματισμός των ενεργειών γενοκτονίας και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας- σχολίασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αντιδρώντας στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Δικαστήριο.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η κατηγορία για γενοκτονία είναι «εξωφρενική» και τόνισε ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, συνεχίζοντας τον πόλεμο κατά της Χαμάς για όσο χρειαστεί.

«Η αχρεία προσπάθεια να αρνηθεί κανείς στο Ισραήλ αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα είναι μια κατάφωρη διάκριση σε βάρος του εβραϊκού κράτους και δικαίως απορρίφθηκε» δήλωσε, σχολιάζοντας το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ωστόσο, η κατηγορία για γενοκτονία που διατυπώθηκε κατά του Ισραήλ δεν είναι μόνο ψευδής, είναι εξωφρενική και οι αξιοπρεπείς άνθρωποι παντού θα πρέπει να την απορρίψουν» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ένα αγγλόφωνο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

«Η δέσμευση του Ισραήλ στο διεθνές δίκαιο είναι ακλόνητη. Εξίσου ακλόνητη είναι η ιερή μας δέσμευση να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας και τον λαό μας», συνεχίζει ο Νετανιάχου.

Στο βίντεο – απάντηση στις αποφάσεις της Χάγης, ο ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη Χαμάς «γενοκτονική» οργάνωση που έχει ορκιστεί να επαναλάβει τις «θηριωδίες» της 7ης Οκτωβρίου «ξανά και ξανά» και υποστηρίζει ότι ο πόλεμος του Ισραήλ είναι εναντίον «τρομοκρατών, όχι εναντίον Παλαιστινίων αμάχων».



Prime Minister Benjamin Netanyahu's comments on the decision of the International Court of Justice in The Hague:



"Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. pic.twitter.com/Zz0V76Otg6 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 26, 2024

Παρά τον πόλεμο, «θα συνεχίσουμε να διευκολύνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κρατήσουμε τους αμάχους μακριά από τον κίνδυνο, ακόμη και όταν η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, δεσμεύομαι και πάλι ως πρωθυπουργός του Ισραήλ — Ποτέ ξανά», δηλώνει, υποσχόμενος ότι «θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί τη χώρα μας και τον λαό μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.