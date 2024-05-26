Οι κάλπες των ευρωεκλογών θα στηθούν σε 15 μέρες αλλά οι εκλογείς που θα ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου πρέπει να σπεύσουν καθώς η προθεσμία για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος εκπνέει σε λίγες ημέρες.

Η διαδικασία παράδοσης του εκλογικού υλικού σε 202.516 εκλογείς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε πάνω από 120 χώρες του εξωτερικού σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, καθώς έως το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Μαΐου το είχαν παραλάβει πάνω από 194.000, δηλαδή περίπου το 96% των εγγεγραμμένων.

Η ομαλή διεκπεραίωση της δυσκολότερης φάσης του νέου εγχειρήματος γεννά αισιοδοξία στην κυβέρνηση για την υιοθέτηση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, καθώς μετά τις ευρωκάλπες θα κατατεθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση όπως έχουν προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Το ίδιο χρονικό διάστημα έφτασαν στο κέντρο διαλογής επιστολικής ψήφου, μέσω κούριερ, τα σφραγισμένα ψηφοδέλτια πάνω από 60.000 εκλογέων, που σημαίνει ότι δεν έχουν παραληφθεί τα ψηφοδέλτια από τους 2 στους 3 ψηφοφόρους.

Υπενθυμίζεται ότι για να καταμετρηθούν οι επιστολικές ψήφοι θα πρέπει να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους έως την παραμονή των εκλογών και συγκεκριμένα έως και το Σάββατο 8 Ιουνίου και ώρα Ελλάδας 17:00. Για να είναι εντός της προθεσμίας, οι εκλογείς του εξωτερικού θα πρέπει να αποστείλουν τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο το αργότερο μέχρι μεθαύριο Τρίτη 28 Μαΐου, ενώ οι διαμένοντες στην Ελλάδα έως τη Δευτέρα 3 Ιουνίου εάν τον φάκελο παραλάβει υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρείας και έως την Τρίτη 4 Ιουνίου στην περίπτωση που καταθέσουν τον φάκελο απευθείας σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας.

Αν ο φάκελος δεν φτάσει εγκαίρως στον χώρο συλλογής των επιστολικών ψήφων, επιστρέφεται στον αποστολέα χωρίς να ανοιχτεί. Σε αυτή την περίπτωση όπως και για όσους δεν στείλουν καθόλου τον φάκελο, θα μπορούν να ψηφίσουν με φυσική παρουσία στο εκλογικό τμήμα όπου είναι εγγεγραμμένοι την ημέρα των εκλογών, αλλά μετά τις 11.00 το πρωί.

Όπως θα έχουν διαπιστώσει οι ψηφοφόροι της επιστολικής, το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο. Στη μία σελίδα εμφανίζει και τα 31 κόμματα που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές και ο εκλογέας βάζει σταυρό σε αυτό που επιλέγει ή στη διακριτή επιλογή «Δεν επιλέγω κανέναν από τους ανωτέρω - Ψηφίζω λευκό». Στην πίσω σελίδα υπάρχει πίνακας με αριθμούς από το 1 έως το 42, που είναι ο ανώτερος αριθμός υποψηφίων που μπορεί να έχει το κάθε κόμμα. Ο εκλογέας επιλέγει από κανέναν έως τέσσερις υποψηφίους σημειώνοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στον καθένα, όπως αυτός αναγράφεται στον κατάλογο υποψηφίων που περιλαμβάνεται στο εκλογικό υλικό. Στη συνέχεια σε διακριτό πεδίο θα πρέπει να κυκλώσει (ή εναλλακτικά να σημειώσει με «χ» ή με τελεία) τον συνολικό αριθμό των επιλεγμένων υποψηφίων (από 0 έως 4).

Αν ο εκλογέας δεν συμπληρώσει τον συνολικό αριθμό των σταυρών προτίμησης στο οικείο πεδίο το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο όσον αφορά στον συνδυασμό, ωστόσο δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επιλέξει πάνω από τέσσερις υποψηφίους.

Αντίθετα, άκυρα θα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια:

α. που έχουν επιλεγεί υποψήφιοι αλλά όχι συνδυασμός,

β. που έχουν επιλεγεί πάνω από ένας συνδυασμός,

γ. που δεν βρίσκονται μέσα σε φακέλους ψηφοφορίας επιστολικής ψήφου,

δ. που φέρουν στίγματα, σημεία ή λέξεις,

ε. που έχουν σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν φανερά από το κανονικό ψηφοδέλτιο (μέγεθος χαρτιού Α4 ή Letter) και

στ. όσα βρεθούν στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα ψηφοδέλτια ή άλλα έγγραφα ή υλικά.

Οι εκλογείς που θα ψηφίσουν επιστολικά έχουν κατανεμηθεί σε 237 εκλογικά τμήματα, τα οποία στεγάζονται στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, όπου είναι ο τελικός προορισμός των φακέλων με τις επιστολικές ψήφους από όλο τον κόσμο. Για λόγους ασφαλείας οι χώροι φυλάσσονται από την Αστυνομία και παρακολουθούνται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης όλο το 24ώρο.

Τους φακέλους παραλαμβάνει ειδική επιτροπή και αφού τους καταγράψει τους φυλάσσει σε ειδικές κάλπες. Την ημέρα των ευρωεκλογών, οι κάλπες αυτές θα παραδοθούν στις εφορευτικές επιτροπές διαλογής επιστολικής ψήφου, οι οποίες θα ανοίξουν τους φακέλους, θα ελέγξουν τα στοιχεία των εκλογέων και θα διαχωρίσουν τους φακέλους ψηφοφορίας, τους οποίους θα τοποθετήσουν στις κάλπες ψηφοφορίας. Στις 19:00, που ολοκληρώνεται η ψηφοφορία, οι κάλπες θα ανοίξουν και οι επιστολικές ψήφοι θα καταμετρηθούν, ταυτόχρονα με τις ψήφους σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

