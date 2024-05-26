Νέες παρεμβάσεις για τα Airbnb εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά σπιτιών και να μειωθούν τα ενοίκια, προσφέροντας διέξοδο σε χιλιάδες οικογένειες που αναζητούν κατοικία σε προσιτή τιμή ενοικίασης.

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται προτάσεις υπηρεσιακών παραγόντων και φορέων της αγοράς προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ οι όποιες αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το φθινόπωρο. Πρόκειται, κυρίως, για ρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες ώστε να διαθέσουν τα σπίτια τους για μακροχρόνια μίσθωση αντί να τα προσφέρουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η εκρηκτική αύξηση της εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb έχει περιορίσει σημαντικά τη διάθεση σπιτιών για σταθερή μακροχρόνια ενοικίαση και έχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των ενοικίων και των τιμών αγοράς κατοικιών. Το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι περίπου 700.000 κατοικίες δηλώνονται ως κενές από τους ιδιοκτήτες τους, περιορίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την προσφορά. Υπολογίζεται ότι αν προσφέρονταν για ενοικίαση το 15-20% των κατοικιών αυτών ο αντίκτυπος θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικός στο μέτωπο της επάρκειας σπιτιών για ενοικίαση και συνολικά σε όλη την αγορά ακινήτων.

Ιδιαίτερα κρίσιμη για το εύρος των αποφάσεων θα είναι η εικόνα που θα προκύψει από τη φετινή τουριστική περίοδο όπου θα λειτουργήσει το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο. Πάντως, το 2023 σημειώθηκε σημαντική άνοδος στα φορολογητέα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων δεδομένου ότι τα μισθώματα που δηλώθηκαν στο Μητρώο ξεπέρασαν τα 720 εκατ. ευρώ από 530 εκατ. ευρώ το 2022.

Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου εφέτος, προβλέπονται τα εξής:

- Η εκμετάλλευση τριών και περισσότερων ακινήτων θα θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα με αποτέλεσμα όσοι αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση να καταβάλλουν τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, το τέλος επιτηδεύματος και το ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο. Επίσης, το ελάχιστο εισόδημα που θα πρέπει να δηλώσουν στην εφορία το 2025 θα υπολογιστεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

- Τη θέσπιση τέλους διαμονής παρεπιδημούντων ύψους 0,5 % ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.

- Την καθιέρωση τέλους "ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» ύψους 1,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα για το διάστημα από Μάρτιο έως Οκτώβριο ενώ για τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο το τέλος ορίζεται σε 0,50 ευρώ. Εάν τα ακίνητα είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ. το τέλος διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος.

- Την αυστηροποίηση των κυρώσεων για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Ειδικότερα θεσπίζεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Για εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής προβλέπεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

- Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των 60 ημερών, και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Έτσι, θα επιτρέπεται ,για παράδειγμα, η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στη χρονιά με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

