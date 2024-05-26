Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει εγκλωβισμός ατόμου

Πυρκαγιά

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα 6ου ορόφου στην οδό Τρυφυλλίας στου Ζωγράφου. 

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει εγκλωβισμός ατόμου.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα. 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά διαμέρισμα Ζωγράφου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark