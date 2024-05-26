Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα 6ου ορόφου στην οδό Τρυφυλλίας στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει εγκλωβισμός ατόμου.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα.





Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε #διαμέρισμα, επί της οδού Τριφυλλίας, στου Ζωγράφου Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2024

Πηγή: skai.gr

