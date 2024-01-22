Το Ισραήλ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων

Το Ισραήλ πρότεινε στη Χαμάς, μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου, να υπάρξει δίμηνη παύση των μαχών και των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ανέφερε χθες Δευτέρα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Η πρόταση δεν προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου, θα πρόκειται για δεύτερη ανακωχή, όπως εκείνη μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου που επέτρεψε την απελευθέρωση εκατό και πλέον ομήρων, οι οποίοι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον θύλακο κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων κρατούμενων.

Κατά τις ισραηλινές αρχές —που πιέζονται ολοένα περισσότερο από οικογένειες ομήρων να κλείσουν συμφωνία για την απελευθέρωσή τους—, στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται ακόμη 132 όμηροι, ωστόσο τουλάχιστον 28 θεωρείται πως είναι νεκροί.

Η πρόταση του Ισραήλ προβλέπει την επιστροφή των ομήρων στη ζωή και των πτωμάτων κατά φάσεις, η πρώτη από τις οποίες θα αφορά γυναίκες και τους άνδρες ηλικίας 60 ετών και άνω, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Θα ακολουθήσουν γυναίκες που υπηρετούν στον στρατό, άνδρες ηλικίας κάτω των 60 που δεν ανήκουν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, κατόπιν οι άρρενες ισραηλινοί στρατιωτικοί και, στην τελευταία φάση, τα πτώματα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, Ισραήλ και Χαμάς θα συνεννοηθούν εκ των προτέρων για τον αριθμό των παλαιστινίων κρατουμένων που θα αφήνονται ελεύθεροι για κάθε όμηρο ανά κατηγορία και κατόπιν για τα ονόματα κάθε κρατουμένου ή κρατουμένης, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιστότοπου.

Δεν γίνεται λόγος περί τερματισμού του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, ούτε για πιο μακροπρόθεσμη πολιτική λύση, όμως προβλέπεται η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις μεγαλύτερες πόλεις της Λωρίδας της Γάζας και η σταδιακή επιστροφή των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που αναγκάστηκαν να φύγουν από το βόρειο τμήμα του θυλάκου για να σωθούν.

Η δημοσίευση του κειμένου αυτού από τον Axios καταγράφεται καθώς ο κυριότερος σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή, ο Μπρετ Μακγκέρκ, αναμένεται εντός της εβδομάδας στο Κάιρο και στη Ντόχα.

Την Κυριακή, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε πως οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ προσπαθούν να πείσουν το Ισραήλ και τη Χαμάς να συμφωνήσουν οι όμηροι να αφεθούν ελεύθεροι μέσα σε περίοδο 90 ημερών, με αντάλλαγμα κυρίως την απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.



Η εφημερίδα Times of Israel μεταδίδει ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να είπε τη Δευτέρα σε συγγενείς ομήρων ότι δεν ευσταθούν οι πληροφορίες περί πρότασης της Χαμάς για την απελευθέρωση αιχμαλώτων, υπογραμμίζοντας πως αντιθέτως τέτοια πρόταση έχει κατατεθεί από το Ισραήλ. Αρνήθηκε όμως να τους υπεισέλθει σε λεπτομέρειες όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

