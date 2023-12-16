Νετανιάχου: Nέες διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ομήρων στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φάνηκε να υποδηλώνει σήμερα ότι νέες διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, μετά τη συνάντηση του αρχηγού της Μοσάντ, των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, χώρας που μεσολαβεί στη Χαμάς.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα βοήθησε στη σύναψη συμφωνίας μερικής απελευθέρωσης ομήρων τον Νοέμβριο. "Η οδηγία που δίνω στη διαπραγματευτική ομάδα βασίζεται σε αυτήν την πίεση, χωρίς την οποία δεν έχουμε τίποτα", δήλωσε.

Ο Νετανάχου απέφυγε ερώτηση για τη συνάντηση του αρχηγού της Μοσάντ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, λέγοντας ότι δεν θα αποκαλύψει πληροφορίες στη Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι η χώρα του έχει λάβει αιτήματα για κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των στρατευμάτων από τη Γάζα, αλλά "δεν θα το κάνουμε". Παρά τις σοβαρές επικρίσεις του Κατάρ, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την επιστροφή των ομήρων μας, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

