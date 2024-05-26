Κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουϊνέα: Τρεις νεκροί ανασύρθηκαν από τις λάσπες

Μέλη ομάδων διάσωσης ανέσυραν τρία πτώματα που είχαν θαφτεί στη λάσπη μετά την τεράστια κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Παπούα Νέα Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποιώντας ότι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των πέντε νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για εκατοντάδες θύματα.

Μέσα ενημέρωσης της χώρας, που βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό βορείως της Αυστραλίας, έχουν μεταδώσει ότι πάνω από 300 άνθρωποι και περισσότερα από 1.100 σπίτια θάφτηκαν στην κατολίσθηση της Παρασκευής που ισοπέδωσε το χωριό Καοκαλάμ στην επαρχία Ένγκα, σε απόσταση περίπου 600 χλμ βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι.

Πάνω από έξι χωριά επλήγησαν από την κατολίσθηση στην επαρχία Μουλιτάκα, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου της Αυστραλίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ) ανακοίνωσε ότι πάνω από 100 σπίτια, ένα δημοτικό σχολείο, μικρές επιχειρήσεις, ένας ξενώνας και ένα πρατήριο καυσίμων θάφτηκαν στη λάσπη.

Ο αριθμός των νεκρών είχε ανέλθει σε πέντε άτομα έως χθες βράδυ, ανέφερε σε σημερινή δήλωση ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Παπούα Νέα Γουινέα Σερχάν Ακτοπράκ, προσθέτοντας ότι «παραμένει άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών και των αγνοουμένων».

Οι τρεις νεκροί ανασύρθηκαν από μια περιοχή στην οποία 50-60 σπίτια καταστράφηκαν, ενώ έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανασύρθηκαν ζωντανοί, σύμφωνα με το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στην Παπούα Νέα Γουινέα. Σύμφωνα με το γραφείο αυτό, πολλοί από αυτούς που έχουν θαφτεί στη λάσπη δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη στην ορεινή αυτή περιοχή.

Η οργάνωση αρωγής CARE Australia ανακοίνωσε αργά χθες ότι σχεδόν 4.000 άνθρωποι κατοικούσαν στην πληγείσα περιοχή αλλά ο αριθμός των πληγέντων είναι πιθανόν μεγαλύτερος καθώς το σημείο «αποτελεί καταφύγιο για ανθρώπους που εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων» σε κοντινές περιοχές.

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ένγκα τον Φεβρουάριο σε ενέδρα εν μέσω φυλετικών συγκρούσεων που οδήγησαν τον πρωθυπουργό Τζέιμς Μαραπέ να δώσει στον στρατό διευρυμένες εξουσίες για την αποκατάσταση της έννομης τάξης.

Λόγω της κατολίσθησης έχει αποκοπεί η οδική πρόσβαση και οι προσπάθειες παροχής βοήθειας έχουν καταστεί δύσκολες, ανέφερε η CARE. Ο μόνος τρόπος για να φθάσει κάποιος στην περιοχή είναι με ελικόπτερο, όπως μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικό φορέας Australian Broadcasting Corp.

Οργανώσεις αρωγής έχουν δηλώσει ότι και άλλα σπίτια μπορεί να κινδυνεύσουν καθώς το έδαφος παραμένει ασταθές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

