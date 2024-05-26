Η μεγάλη στιγμή έφτασε… Αυτό για το οποίο καρτερούσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού από το 2011 και που φάνταζε με όνειρο θερινής νυκτός πριν λίγους μήνες είναι πλέον πραγματικότητα. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι στον τελικό του Final 4 του Βερολίνου και απόψε (21:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) θα παλέψει απέναντι στην πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης για να προσθέσει το έβδομο αστέρι τη φανέλα.

Οι Μαδριλένοι, με μόλις επτά ήττες σε 38 ματς όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα αλλά και μια εκκωφαντική εμφάνιση στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό (τουλάχιστον για ένα ημίχρονο) είναι το φαβορί.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός που μετρά έξι νίκες σε επτά τελικούς, που πέρσι τον Απρίλη ήταν 17ος αλλά φέτος ήταν δεύτερος, που έκανε τις δηλώσεις του Τούρκου προπονητή που πριν λίγο καιρό φάνταζαν σε κάποιους γραφικές να αποδειχτούν προφητικές, είναι για όλα ικανός. Και μία ακόμη μεγάλη υπέρβαση θα επιχειρήσει το βράδυ της Κυριακής.

Ο Παναθηναϊκός έχει τους κατάλληλους ανθρώπους που ξέρουν τα κατατόπια. Ο κόουτς Αταμάν βρίσκεται στον τελικό για τέταρτη φορά την τελευταία πενταετία και θέλει να κάνει τρεις τους προσωπικούς του τίτλους. Ο δε Κώστας Σλούκας στο δωδέκατο Final 4 της καριέρας του στον όγδοο τελικό της καριέρας του θέλει να φτάσει στο τέταρτο τρόπαιο κι αν τα καταφέρει θα είναι με τρίτη διαφορετική ομάδα, μετά τον Ολυμπιακό (2012, 2013) και τη Φενέρμπαχτσε (2017).

Στο πλευρό του «τριφυλλιού» θα είναι τουλάχιστον διπλάσιοι από τους περίπου 4.000 φιλάθλους της Παρασκευής. Χιλιάδες φίλοι της ομάδας έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή την αναζήτηση εισιτηρίου και τρόπου να φτάσουν στο Βερολίνο και η Uber Arena θα θυμίζει κάτι από... ΟΑΚΑ, αφού οι πιο... απαισιόδοξοι υπολογισμοί μιλούν για 8.000 θεατές.

Η Ρεάλ, στον αντίποδα, έχει τα δικά της κίνητρα. Κι αν το δωδέκατο πετράδια στο στέμμα δεν αρκεί για τη «βασίλισσα», θέλει να σημειώσει το πρώτο back-to-back μετά την Εφές του… Αταμάν και να σπάσει την κατάρα που θέλει την πρώτη ομάδα της regular season στη σύγχρονη Ευρωλίγκα να μην την κατακτά στο τέλος της σεζόν. Η καλύτερη επίθεση και άμυνα της σεζόν θα βασιστεί στο μομέντουμ για να αυξήσει την υπεροχή που έχει ως πολυνίκης του θεσμού, μπροστά από την ΤΣΣΚΑ (8) και τον Παναθηναϊκό με τη Μακάμπι (6) που ακολουθούν.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Φερνάντο Ρότσα (Πορτογαλία), Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία) και Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία). Οι δύο τελευταίοι διηύθυναν και τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ρότσα δεν ήταν σε κανέναν από τους δύο ημιτελικούς.

Στις 18:00 θα προηγηθεί ο μικρός τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Δύο απογοητευμένες ομάδες θα δώσουν έναν αγώνα δίχως νόημα, αφού δεν υπάρχει ούτε το κίνητρο του... χάλκινου μεταλλίου και είναι σίγουρο πως θα προτιμούσαν να είχαν ήδη επιστρέψει στη βάση τους για να αφοσιωθούν στο πρωτάθλημα.

Για πεντηκοστή φορά

Συνολικά Παναθηναϊκός και Ρεάλ έχουν αναμετρηθεί 49 φορές και ο εξάστερος μετρά 18 νίκες έναντι 31 της Ρεάλ. Αναλυτικά:

1962/1963 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 73-97 (Α’ Γύρος Πρωταθλητριών)

1962/1963 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 90-60 Κύπελλο Πρωταθλητριών (Α’ Γύρος-Κύπελλο Πρωταθλητριών)

1983/1984 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 104-78 (Προημιτελικά Κυπελλούχων)

1983/1984 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 99-97 (Προημιτελικά Κυπελλούχων)

1990/1991 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 88-65 (Β’ Γύρος Κόρατς)

1990/1991 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 82-102 (Β’ Γύρος Κόρατς)

06/01/1995 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 77-64 (Όμιλοι Ευρωλίγκας)

23/02/1995 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 66-68 (Όμιλοι Ευρωλίγκας)

26/10/1995 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 54-52 (Όμιλοι Ευρωλίγκας)

04/01/1996 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 80-73 (Όμιλοι Ευρωλίγκας)

21/10/1999 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 96-69 (Α’ Γύρος Ευρωλίγκας)

08/12/1999 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 63-66 (Α’ Γύρος Ευρωλίγκας)

06/12/2001 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 70-78 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

14/02/2002 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 77-88 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

14/12/2005 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 87-71 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

08/02/2006 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 73-90 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

06/12/2007 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 92-85 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

31/01/2008 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 95-87 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

05/11/2009 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 80-70 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

17/12/2009 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 67-76 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

12/10/2012 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 85-78 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

15/11/2012 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 79-68 (Α’ Φάση Ευρωλίγκας)

25/01/2013 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 54-58 (Top 16)

21/03/2013 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 73-74 (Top 16)

22/01/2015 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 83-65 (Top 16)

20/03/2015 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 85-69 (Top 16)

16/11/2016 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 87-84 (Κανονική Περίοδος)

16/03/2017 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 88-82 (Κανονική Περίοδος)

24/11/2017 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 82-80 (Κανονική Περίοδος)

08/03/2018 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 92-75 (Κανονική Περίοδος)

17/04/2018 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 95-67 (Playoffs)

19/04/2018 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 82-89 (Playoffs)

25/04/2018 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 81-74 (Playoffs)

27/04/2018 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 89-82 (Playoffs)

19/12/2018 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 89-68 (Κανονική Περίοδος)

28/03/2019 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 73-74 (Κανονική Περίοδος)

17/04/2019 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 75-72 (Playoffs)

19/04/2019 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 78-63 (Playoffs)

23/04/2019 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 82-89 (Playoffs)

26/12/2019 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 75-87 (Κανονική Περίοδος)

24/02/2020 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 96-78 (Κανονική Περίοδος)

15/12/2020 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 93-97 (Κανονική Περίοδος)

27/01/2021 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 76-66 (Κανονική Περίοδος)

15/10/2021 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 88-65 (Κανονική Περίοδος)

31/03/2022 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 87-86 (Κανονική Περίοδος)

06/10/2022 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 68-71 (Κανονική Περίοδος)

01/02/2023 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 83-68 (Κανονική Περίοδος)

07/12/2023 Παναθηναϊκός-Ρεάλ 78-90 (Κανονική Περίοδος)

29/02/2024 Ρεάλ-Παναθηναϊκός 86-97 (Κανονική Περίοδος)

