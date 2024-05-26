Παναθηναϊκός

Ένα πάρτι έστησαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τη νίκη επί του Άρη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι επέστρεψαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, συννενοήθηκαν και βρέθηκαν στο μαγαζί VogClub Athens, όπου εμφανίζεται ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής υποδέχθηκε τους Κυπελλούχους Ελλάδας, τραγουδώντας το «Σήκωσε το τηλέφωνο» με στιλ «Σήκωσε το τρόπαιο» και όλοι φυσικά ενθουσιάστηκαν με τη συγκεκριμένη... διασκευή. Από τα κεντρικά πρόσωπα της βραδιάς ήταν ο Μλαντένοβιτς και ο Βέρμπιτς, οι οποίοι κάποια στιγμή τραγούδησαν επί σκηνής!

