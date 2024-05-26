Αρχίζουν από την ερχόμενη εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 θα ανέλθει στις 68.851, αυξημένος κατά 277 θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Μεγάλο μέρος των θέσεων - 100 - αφορά στο νέο τμήμα Ψυχολογίας που θα λειτουργήσει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Διδυμότειχο).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκό Πρακτορείο που πρόσκεινται στο υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων που θα διαγωνιστούν θα είναι αυξημένος σε σχέση με την περυσινή χρονιά, αλλά τα επίσημα στοιχεία δεν αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα πριν την ολοκλήρωση των Εξετάσεων.

Το πρόγραμμα

Όσον αφορά στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), θα αρχίσουν την ερχόμενη Παρασκευή, στις 31 Μαΐου 2024 με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Στη συνέχεια, την Τρίτη 4 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 9 Ιουνίου και έτσι, οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη την ερχόμενη Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στη συνέχεια, την 1η Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 3 έως και τις 17 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας, με ενδιάμεσο κενό, λόγω των Ευρωεκλογών, μεταξύ 5 και 11 Ιουνίου.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Ειδικά μαθήματα και πρακτική δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου 2024.

Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, των Σχεδίων είναι έξι (6) ώρες, της «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο και της «Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεισήμισι ώρες (3 ώρες και 30 λεπτά).

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30, μέχρι τις 11:30 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:00 και μέχρι τις 11:00 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 11:30.

