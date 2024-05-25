Βίντεο με το οποίο ψάχνει να βρει «την προσφορά του 6,28 ευρώ» για το τυρί φέτα ανήρτησε στο TikTok ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Φέτα, πρώτη μάρκα, 11,94 ευρώ το κιλό. Φέτα από τη Θράκη είναι 9,85 ευρώ. Φέτα από την Ήπειρο 11,45 ευρώ. Φέτα από τη Βυτίνα 12,90 ευρώ. Και μετά υπάρχει μια φέτα Καλαβρύτων που είναι 12,30 ευρώ» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Το βίντεο δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά λάθος σε τηλεπαιχνίδι ότι η φέτα κοστίζει 6,28 ευρώ.

«Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα. Δεν μπορώ να αγοράσω φέτα με τον προϋπολογισμό μου. Πάω να βρω την προσφορά κι αν δεν τη βρω, θα στείλω γράμμα στην Ούρσουλα!» δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Dear Ursula, Please show me where I can find feta cheese for 6,2 euros» αναφέρεται στην «επιστολή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.