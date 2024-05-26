«Η εξωτερική πολιτική, η διεθνής διπλωματία είναι ένα σύνθετο αντικείμενο, το οποίο δεν χωρεί απλουστευτικές λύσεις. Η λογική του μανιχαϊσμού, ότι υποστηρίζουμε φανατικά τη μία πλευρά, δεν μπορεί να βρίσκεται στο πεδίο της δικής μας αλληλεπίδρασης», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Άκη Παυλόπουλο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή την επίσκεψη και τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη στην Παλαιστίνη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Άκουσα με έκπληξη όσα είπε ο κ. Κασσελάκης για τη χαμάς, ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η χαμάς δεν ταυτίζεται με τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Τόνισε επίσης ότι «θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να υπάρξει πολιτική λύση για να σταματήσει το αιματοκύλισμα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την επόμενη μέρα της Παλαιστίνης και του παλαιστινιακού λαού. Η επόμενη μέρα της Παλαιστίνης δεν μπορεί να είναι η Χαμάς. Δεν μπορεί επ' ουδενί μέσα στη διακυβέρνηση της επόμενης μέρας να βρίσκονται τρομοκρατικά στοιχεία».

Η Ελλάδα παραμένει πάντοτε προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο

Αναφερόμενος στα θαλάσσια πάρκα υπογράμμισε ότι «η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στηρίζεται σε αρχές τις οποίες δεν υιοθετούμε. Η Ελλάδα παραμένει πάντοτε προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, δεν πρόκειται να αποκλείνουμε ποτέ από αυτό. Υποχρέωση της εκάστοτε διπλωματίας να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι με το Διεθνές Δίκαιο».

Με αφορμή την τροποποίηση του κανονισμού για την επιστράτευση, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «το παρακολουθούμε», σημειώνοντας, ωστόσο «δεν αξιολογώ ότι η κίνηση του Τούρκου προέδρου να αναλάβει την ευθύνη για την κήρυξη εθνικής επιστράτευσης είναι κάτι που ασκεί άμεση επίδραση στην Ελλάδα. Υπάρχουν συνταγματικά όρια και στην Τουρκία και οφείλει να τα παρακολουθεί».

«Θα προχωρήσουμε σε μία απόπειρα ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή μας. Η ειρηνική συνύπαρξη δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ευημερία του λαού μας», πρόσθεσε.

Η ελληνική στρατηγική που αφορά την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος θα συνεχιστεί απρόσκοπτα - Η κυριαρχία μας είναι αταλάντευτη, αναπαλλοτρίωτη και δεν τίθεται σε καμία διαπραγμάτευση.

«Η Τουρκία μπορεί να αποφασίσει οτιδήποτε ανήκει μέσα στη δική της κυριαρχία, δεν μπορούμε να σταθούμε εμπόδιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι δυνατόν η άσκηση της κυριαρχίας να επιδρά με οποιονδήποτε τρόπο σε ένα άλλο κράτος. Η ελληνική στρατηγική που αφορά την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος θα συνεχιστεί απρόσκοπτα με βάση τον σχεδιασμό μας», δήλωσε ο υπουγός Εξωτερικών, επισημαίνοντας: «Θα κάνουμε εκείνο το οποίο επιβάλλεται με βάση τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και όχι με την άσκηση της κυριαρχίας. Η κυριαρχία μας είναι αταλάντευτη, αναπαλλοτρίωτη και δεν τίθεται σε καμία διαπραγμάτευση. Θέλουμε να έχουμε έναν καλύτερο πλανήτη. Η δική μας περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης».

Επιζήμια η Συμφωνία των Πρεσπών αλλά θα την τηρήσουμε

Αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη στάση που κρατούν τα μέλη του VMRO, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Η ενέργεια της ΠτΔ της Βόρειας Μακεδονίας ήταν μία κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Από την άλλη αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία δεν υφίσταται. Μόλις υπάρξει νέα κυβέρνηση, θα προβούμε στα δέοντα».

«Παρακολουθούμε την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία κυρώθηκε από τα κοινοβούλια των δύο χωρών και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς. Ακόμη και αν υπάρχει η βούληση από τη Βόρεια Μακεδονία ή την Ελλάδα να τροποποιήσουν τη Συνθήκη μονομερώς, δεν μπορεί να γίνει. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μονομερούς καταγγελίας»διευκρίνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Η ελληνική κυβέρνηση είχε εγκαίρως επισημάνει τα προβλήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι προβλήματα τόσο πολιτικά, γεωπολιτικά όσο και τεχνικά. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μία συνθήκη η οποία προέβλεψε θέματα τα οποία έχουν κόστος για την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, ήταν μία συμφωνία, η οποία τεχνικά, νομικά είχε σοβαρά προβλήματα τα οποία συν τω χρόνω ανακύπτουν. Για το λόγο αυτό, από την αρχή είχαμε τοποθετηθεί, ότι η Συμφωνία αυτή είναι επιζήμια. Τη Συμφωνία αυτή θα την τηρήσουμε και θα μεριμνήσουμε για την πιστή της τήρηση», πρόσθεσε.

«Αν εφαρμοζόταν το 10% του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα θα βρισκόταν στη χρεοκοπία»

Κληθείς να σχολιάσει τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει και των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, ο Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «εάν αυτή τη στιγμή εφαρμοζόταν το 10% του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, «τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγούμεθα και πάλι στη χρεοκοπία» εξηγώντας πως «το απλούστερο όλων είναι αυτή τη στιγμή να απευθυνόμαστε σε ευήκοα ώτα. Να λέμε ότι θα δώσουμε μισθούς και συντάξεις επιπλέον, ότι θα μειώσουμε τις τιμές, ότι θα μηδενίσουμε τους φόρους, ότι στην πραγματικότητα θα πάμε στη συνταγή εκείνη, την προ του 2015, η οποία οδήγησε τη χώρα ένα βήμα έξω από την Ευρώπη».

«Σήμερα η μεγάλη διακύβευση είναι πόσο πολύ θέλουμε να είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε κάθε εκλογέα, προσερχόμενος στις κάλπες «να κάνει μία διανοητική άσκηση, ποιος θα ήθελε να τον εκπροσωπήσει εκεί όπου πλέον λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον, εκεί που θα ληφθούν αποφάσεις για την εθνική μας άμυνα, εκεί που θα ληφθούν οι αποφάσεις για την κοινή αγροτική πολιτική, για την μετανάστευση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.