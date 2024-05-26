Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρχεται ο νέος κύκλος «ψηφιακά εργαλεία ΜμΕ»

Από το καλοκαίρι θα ξεκινήσει να «τρέχει» ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακά εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)» ενίσχυση και των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ιδρυθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα τρία προγράμματα της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζουν κατά κύριο λόγο το ελληνικό επιχειρείν και υπό αυτή την οπτική θα λέγαμε ότι κρατούν το «κλειδί» της ανάπτυξης. Αποτελεί, λοιπόν, πρωταρχικό μέλημα της Κυβέρνησης, όχι απλά να μη μείνουν πίσω από την ψηφιακή εποχή, αλλά να καταφέρουν να κερδίσουν το στοίχημα της επιτυχημένης μετάβασής τους στη νέα ψηφιακή εποχή. Μόνο έτσι θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιούμε σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη από τον 1ο κύκλο της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» που υλοποιούμε μέσω της ΚτΠ έχουμε βοηθήσει ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων να αποκτήσουν τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Στο 2ο κύκλο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ψηφιακά έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό, ενισχύοντας και τις ατομικές επιχειρήσεις. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα,παρέχουμε την αναγκαία στήριξη και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, ώστε η ελληνική οικονομία να μετασχηματίζεται ψηφιακά και να μπορεί να «ανθίζει».

Σε ποιους απευθύνεται ο δεύτερος κύκλος

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος πρόκειται να καλύπτουν κατά βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του πρώτου κύκλου, με κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις, όπως:

Θα ενισχύονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους.

Για την κάλυψη της επιλεξιμότητας αναφορικά με την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης, θα λαμβάνεται συμπληρωματικά υπόψη ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2024.

Στις επιλέξιμες δαπάνες θα υπάρχουν συνδυαστικές λύσεις, όπου θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό και λογισμικό ή/και υπηρεσίες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον πρώτο κύκλο του εν λόγω προγράμματος, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρωθεί ενισχύθηκαν 45.509 δικαιούχοι με συνολικό ποσό της επιχορήγησης που έφτασε τα 92.990.407,56 ευρώ, δηλαδή το 78,37% της συνολικής εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Ειδικότερα, ενισχύθηκαν 7 στις 10 επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 5 άτομα προσωπικό, ενώ πάνω από το 60% του ποσού της ενίσχυσης δόθηκε στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 250 άτομα. Περίπου το 70% της δημόσιας δαπάνης απορροφήθηκε από τους δικαιούχους σε εφαρμογές για την βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τι είναι το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (MME)»

Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων(ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 135.000.000 ευρώ και απευθύνεται σε περίπου 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας επιταγές (vouchers) για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα δίνουν την δυνατότητα να:

εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

