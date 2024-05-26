Έξι νεογέννητα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε νοσοκομείο παίδων στην πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται πυροσβέστες που προσπαθούν να κατασβήσουν την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες βράδυ στο νοσοκομείο στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ότι έξι ακόμα παιδιά διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικό νοσοκομείο. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Ο ιδιοκτήτης του νοσοκομείου παίδων έχει εξαφανιστεί, σύμφωνα με την αστυνομία. Η αιτία της πυρκαγιάς είναι υπό έρευνα και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε μία ημέρα αφού 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε πάρκο αναψυχής στο δυτικό κρατίδιο Γκουτζαράτ. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι συνελήφθησαν για εκείνο το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

