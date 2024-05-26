Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε κατάστημα εστίασης επί της παραλιακής του Ηρακλείου, όταν το χέρι εργαζόμενης εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα που ανακατεύει το ζυμάρι.

'Αμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ , ενώ στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της γυναίκας από το μηχάνημα συνέδραμαν και πυροσβέστες.

Η εργαζόμενη περίπου 40 ετών, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.