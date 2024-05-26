«Ραντεβού» με την Ιστορία του έχει απόψε (21:00) ο Παναθηναϊκός, στον τελικό της Euroleague, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν θα πάρει θέση στο τζάμπολ, στην Uber Arena του Βερολίνου, όπου διεξάγεται το φάιναλ φορ. Οπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Σλούκας, απομένουν... μόλις 40 λεπτά αγώνα για να μάθουν οι φίλαθλοί του αλλά και όλη η Ευρώπη, αν η απίστευτη πορεία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν από τον περασμένο Οκτώβριο στη διοργάνωση, θα ολοκληρωθεί με ένα 7ο αστέρι κεντημένο στην «πράσινη» φανέλα ή αν η «βασίλισσα», κάτοχος του τίτλου και πολυνίκης με 11 τρόπαια θα τα αυξήσει σε 12.

H «μάχη» γιγάντων του ευρωπαϊκού μπάσκετ περιλαμβάνει και τη «μάχη» γιγάντων ανάμεσα στον MVP του περσινού φάιναλ φορ Έντι Ταβάρες και του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού Ματίας Λεσόρ. Κι ενώ ο δεύτερος είναι... μόνος, ο σέντερ της Ρεάλ από το Πράσινο Ακρωτήριο έχει δίπλα του έναν ακόμη γίγαντα, τον Βενσάν Πουαριέ. Οι Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ δεν έχουν την πολυτέλεια να κινηθούν σε χαμηλές πτήσεις απέναντι σε μία ομάδα με τόσους «επικίνδυνους» παίκτες.

Στην περιφέρεια, ο Παναθηναϊκός θα περιμένει πολλά από τον «μπόμπερ» Κέντρικ Ναν, με τον Κώστα Σλούκα ν' αποτελεί απειλή όχι μόνο ως εκτελεστής και δη έξω από τα 6.75, αλλά και γιατί φτιάχνει το παιχνίδι των «πρασίνων» μοιράζοντας ασίστ στους συμπαίκτες του. Καθοριστική μπορεί ν' αποδειχτεί η άμυνα του Τζεράιαν Γκραντ στους περιφερειακούς της ομάδας του Τσους Ματέο. Δίπλα στους Καμπάτσο, Ροντρίγκεθ και Γιουλ, οι φόργουορντ Χεζόνια, Μούσα και Γιαμπουσέλε έδωσαν... δείγματα της φόρμας στην οποία βρίσκονται κόντρα στον Ολυμπιακό, στο πρώτο παιχνίδι της Ρεάλ σε αυτό το φάιναλ φορ. Η Ρεάλ ήταν από την αρχή της σεζόν το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και παραμένει ακόμη και ώρες πλέον πριν από το τζάμπολ του τελικού με τον Παναθηναϊκό. Με 88,9 πόντους μ.ο. παραγωγικότητα θα κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει χαμηλότερα από τους 82,2 που έχει μέσο όρο τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» δέχονται 77,3 πόντους, ενώ η ισπανική ομάδα 81,1. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μαζέψει περισσότερα αμυντικά ριμπάουντ, αλλά και να βελτιώσει το ποσοστό ευστοχίας των παικτών του από τη γραμμή των βολών (81,4% η Ρεάλ, 73,6 ο Παναθηναϊκός). Ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να βρει τρόπο να σταματήσει και τον Ντζάναν Μούσα, ο οποίος σημειώνοντας 20 πόντους στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, έδειξε πως είναι σε φόρμα και έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα του στο βάθρο. Δύσκολα... θα έχει πάντως και ο Τσους Ματέο απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που θέλει να τρέξει και έχει την ικανότητα, αν πιάσει υψηλή απόδοση να πάρει αυτό για το οποίο μάχεται όλη τη σεζόν. Τροφοδοτώντας τον Λεσόρ στη ρακέτα ή βγάζοντας τους περιφερειακούς ελεύθερους για μακρινά σουτ. Στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ ήταν απίστευτα εύστοχη... λέγοντας «στοπ» σε κάθε προσπάθεια του αντιπάλου της να μειώσει τη διαφορά. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν και με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό οι Ισπανοί: να μπουν πιο δυνατά στο παρκέ και να προσπαθήσουν ν΄ αφήσουν σε απόσταση τον Παναθηναϊκό.



Πρώτη φορά αντίπαλοι σε final four



Ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ Μαδρίτης, δύο ομάδες με πολλές συμμετοχές σε φάιναλ φορ... δεν έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ στην καταληκτική φάση. Ούτε μία φορά δηλαδή στα 14 φάιναλ φορ της Ρεάλ και στα 12 των «πρασίνων». Ούτε σε τελικό έχουν συναντηθεί ως εκ τούτου, σε 20 πριν από αυτόν για τη «βασίλισσα» και σε 7 έως σήμερα για τον Παναθηναϊκό (συμπεριλαμβανομένου αυτού της Suproleague. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά.... με τους «πράσινους» να είναι αποφασισμένοι να κάνουν το καλύτερο παιχνίδι τους για να καταφέρουν να «γράψει η Ιστορία» δική τους νίκη σε αυτή το πρώτο «ραντεβού» με τη βασίλισσα. Το 1995 στη Σαραγόσα, το 1996 στο Παρίσι και το 2011 στη Βαρκελώνη, ο Παναθηναϊκός απέφυγε τη Ρεάλ Μαδρίτης και στα δύο ματς του φάιναλ φορ. Η προϊστορία θέλει τη Ρεάλ να μετρά 25 νίκες και 12 ήττες από τον Παναθηναϊκό.

H μεγάλη επιστροφή του εξάστερου

Από 17ος στη Euroleague την περασμένη σεζόν, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται λίγους μήνες αργότερα ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες της κανονικής περιόδου. Ολοκλήρωσε με ρεκόρ 23-11 την κανονική περίοδο και ακολούθησε η πρόκριση με 3-2 στα πλέι οφ επί της έβδομης στη regular season Μακάμπι Τελ Αβίβ στο φάιναλ φορ του Βερολίνου. Και μετά τη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός μετρά 27 νίκες σε 40 αγώνες μέχρι στιγμής. Απομένει ο 41ος και πιο... δύσκολος για να ολοκληρώσει η παρέα του Κώστα Σλούκα έναν... θρίαμβο και ν' ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, από το 2011 δηλαδή στη Βαρκελώνη. Ήδη, το ότι βρίσκεται στον τελικό, στο πρώτο φάιναλ φορ του από το 2012 αποτελεί μία τεράστια επιτυχία, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πόσους παίκτες άλλαξε το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Στα 12 φάιναλ φορ Euroleague που έχουν μετάσχει οι «πράσινοι», τις επτά φορές βρέθηκαν στον τελικό. Και η μοναδική φορά που ηττήθηκαν ήταν το 2001 στον τελικό της Suproleague. Οι «πράσινοι», στη Euroleague, έχουν το απόλυτο έξι τίτλους στους έξι τελικούς. Θα δώσουν συνέχεια σε αυτήν την παράδοση οι παίκτες του Αταμάν στο Βερολίνο, ώστε να προσθέσουν το έτος 2024 δίπλα σε αυτά της κατάκτησης των προηγούμενων τροπαίων (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011).

Ο Εργκίν Αταμάν, το 2021 στην Κολωνία και το 2022 στο Βελιγράδι ήταν ο... μεγάλος πρωταγωνιστής οδηγώντας την Αναντολού Εφές σε "back to back" τίτλους. Το φάιναλ φορ του Βερολίνου (2024) θα είναι το 7ο (!) της καριέρας του στη Euroleague έχοντας εμπειρία μία φορά και ως τεχνικός της Σιένα (2003 Σιένα, 2000, 2001, 2019, 2021, 2022 Αναντολού Εφές, 2024 Παναθηναϊκός).

Tο 3o Διαδοχικό final four της Ρεάλ και ο στόχος για το «back to back»



Η Ρεάλ αγωνίζεται στον 21ο τελικό σε Euroleague/Κύπελλο Πρωταθλητριών. Από το 2012 και μετά μετρά εννέα φάιναλ φορ (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024) από τα 14 συνολικά της Ιστορίας της, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο το 2015 απέναντι στον Ολυμπιακό, το 2018 με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ και το 2023 απέναντι πάλι στον Ολυμπιακό. Τώρα θέλει να κάνει το 3/4 απέναντι σε ελληνική ομάδα σε διάστημα εννέα ετών, έχοντας βγάλει από τη... μέση τους «ερυθρόλευκους» στον ημιτελικό. Το κίνητρο για τους «μερένγκες» είναι υψηλό, καθώς διεκδικούν "back to back" τίτλους. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά που μπορεί να το πετύχουν, αφού το έκαναν ήδη δύο φορές στο μακρινό πάντως παρελθόν (1964, 1965 και 1967 και 1968) και θέλουν να το πετύχουν για μία τρίτη! Συνολικά, η ομάδα της Μαδρίτης κατέκτησε τη Euroleague τα έτη 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 και 2023. Αν νικήσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (26/5), τότε η ομάδα του Τσους Ματέο θ' αυξήσει σε 18 τα ευρωπαϊκά τρόπαιά της, καθώς μετρά και 4 Κύπελλα Σαπόρτα, 1 Κύπελλο Κόρατς και 1 Uleb Cup. Η Ρεάλ έφτασε στον τελικό μετρώντας 31 νίκες και μόλις 7 ήττες στα 38 ματς που έδωσε έως και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσους Ματέο, διεκδικεί τον 2ο τίτλο του ως πρώτος προπονητής, αλλά και back to back μετά την κατάκτηση του περσινού, ενώ ήταν άμεσος συνεργάτης του Πάμπλο Λάσο, όταν ο τελευταίος οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στα τρόπαια του 2015 και του 2018. Στο πλευρό του Λάσο συμμετείχε σε έξι φάιναλ φορ Euroleague (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022).

Η... κατάρα για την πρώτη της κανονικής περιόδου

Ποτέ μια ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου δεν έχει καταφέρει έως σήμερα να κατακτήσει το τρόπαιο στη Euroleague. O Oλυμπιακός δεν κατάφερε να... λύσει τα μάγια στο Κάουνας πέρυσι αφού ηττήθηκε με έναν πόντο (79-78) από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Φέτος, η Ρεάλ έχει μία μοναδική ευκαιρία να γίνει η πρώτη ομάδα που ανεβαίνει στην κορυφή της Ευρώπης προερχόμενη από πρωτιά στη regular season.

Ποιός ή ποιοί θα σηκώσουν το 4ο;

Από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Κώστας Σλούκας έχει την ευκαιρία ν΄ αυξήσει σε 4 τα τρόπαια που έχει κατακτήσει στη διοργάνωση (2 με Ολυμπιακό το 2012 και το 2013 και 1 με τη Φενερμπαχτσέ το 2017). Αν ο Παναθηναϊκό κατακτήσει το 7ο τρόπαιο στην Ιστορία του, τότε ο αρχηγός του από το περασμένο καλοκαίρι Κώστας Σλούκας, θα γίνει ο δεύτερος παίκτης που μετρά 4 τρόπαια με 3 διαφορετικές ομάδες, με τον πρώτο να είναι ο νυν τεχνικός της Φενερμπαχτσέ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (το 2003 με την Μπαρτσελόνα, το 2004 και το 2005 με τη Μακάμπι και το 2009 με τον Παναθηναϊκό).

Αν, όμως διατηρήσει τα «σκήπτρα» της η Ρεάλ Μαδρίτης, τρεις παίκτες θ' αυξήσουν σε 4 τα τρόπαιά τους. Οι Σέρχιο Ροντρίγκεθ (το 2015 με Ρεάλ Μαδρίτης, το 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και το 2023 με τη Ρεάλ Μαδρίτης), Σέρχιο Γιουλ (όλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης) και Ρούντι Φερνάντεθ (όλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης). O Γιουλ είναι 36 ετών, ο Ροντρίγκεθ 37 και ο Ρούντι Φερνάντεθ 39 και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αυτό θα είναι το τελευταίο φάιναλ φορ της καριέρας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

