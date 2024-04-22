Λογαριασμός
Ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε τον πύργο της τηλεόρασης στο Χάρκοβο: Aπώλεια τηλεοπτικού σήματος στην περιοχή - Δείτε βίντεο

«Οι κατακτητές επιτέθηκαν σε υποδομή της τηλεόρασης στο Χάρκοβο», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ, επισημαίνοντας πως εξαιτίας αυτού του πλήγματος υπάρχει απώλεια τηλεοπτικού σήματος στην ευρύτερη περιοχή

Ο πύργος της τηλεόρασης στο Χάρκοβο της Ουκρανίας κατέρρευσε σήμερα έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η μεταλλική κατασκευή, η οποία είχε ύψος 240 μέτρων, κόπηκε στα δύο και το κορυφαίο τμήμα κατέρρευσε, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Οι κατακτητές επιτέθηκαν σε υποδομή της τηλεόρασης στο Χάρκοβο», είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ, επισημαίνοντας πως εξαιτίας αυτού του πλήγματος υπάρχει απώλεια τηλεοπτικού σήματος στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

