Ο πύργος της τηλεόρασης στο Χάρκοβο της Ουκρανίας κατέρρευσε σήμερα έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.
The Kharkiv TV Tower in Northeastern Ukraine was Destroyed this morning after being Struck by several Russian Rockets causing its Spire to Collapse, since the Strike there have been several Reports of Television and Cell Disruptions throughout the Kharkiv Region. pic.twitter.com/zvoXExm7F9— OSINTdefender (@sentdefender) April 22, 2024
Η μεταλλική κατασκευή, η οποία είχε ύψος 240 μέτρων, κόπηκε στα δύο και το κορυφαίο τμήμα κατέρρευσε, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).
«Οι κατακτητές επιτέθηκαν σε υποδομή της τηλεόρασης στο Χάρκοβο», είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ, επισημαίνοντας πως εξαιτίας αυτού του πλήγματος υπάρχει απώλεια τηλεοπτικού σήματος στην ευρύτερη περιοχή.
🚨#BREAKING: A television tower has been hit by Russian missiles in Kharkiv, Ukraine.— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) April 22, 2024
📌#Kharkiv | #Ukraine
The television tower in Kharkiv, Ukraine has been struck by several Russian missiles, causing its spire to collapse. There are reports of TV and cell disruptions… pic.twitter.com/QrtvHrdyla
‼️russia just hit a TV tower in Kharkiv with an Iskander missile.— Їne Back Їversen (@IneBackIversen) April 22, 2024
Many might remember in March 2022, shortly after the full scale invasion, russia tried to do the same to several communication towers in Ukraine. russian tactics are nothing but terror! #russiaisateroriststate pic.twitter.com/zqKOtk9Bw7
