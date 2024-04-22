Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να επεκτείνουν τις κυρώσεις στο Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν τη Δευτέρα να επεκτείνουν τις κυρώσεις στο Ιράν μετά την επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τεχεράνης στο Ισραήλ, δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής, Ζόζεπ Μπορέλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πολλαπλά προγράμματα κυρώσεων κατά του Ιράν, για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προμήθεια drones στη Ρωσία.

Ωστόσο, αρκετές χώρες της ΕΕ είχαν ζητήσει τη διεύρυνση των κυρώσεων που σχετίζεται με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία προκειμένου να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε τις κυρώσεις για τα drone προκειμένου να καλύψουμε πυραύλους και την πιθανή μεταφορά τους στη Ρωσία», είπε ο Μπορέλ σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Με πληροφορίες από Reuters

