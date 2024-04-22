Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι «παρακολουθεί στενά» την υπόθεση κινέζου καθηγητή πανεπιστημίου του Τόκιο, ο οποίος, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, εξαφανίσθηκε τον περασμένο χρόνο κατά την διάρκεια ταξιδιού του στην Κίνα.

«Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση», διότι «ενδεχομένως αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα του καθηγητή», δήλωσε σήμερα ο Ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο καθηγητής κρατείται πιθανώς στην Κίνα παρά την θέλησή του.

Ο καθηγητής Φαν Γιουντάο, ειδικός στο Διεθνές Δίκαιο και τις Πολιτικές Επιστήμες του Asia University of Japan στο Τόκιο, εξαφανίσθηκε μετά την είσοδό του στην Κίνα τον Φεβρουάριο 2023 στο πλαίσιο σύντομου ταξιδιού, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο πριν εξαφανισθεί, ο 61χρονος καθηγητής είχε προειδοποιήσει το περιβάλλον του ότι οι κινεζικές αρχές επεδίωκαν να τον ανακρίνουν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo και οι οποίες θεωρούν ότι κρατείται.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από το Asia University of Japan αναφέρεται ότι ο Φαν Γιουντάο απουσιάζει και εκφράζεται «η ειλικρινής ελπίδα» ότι θα επιστρέψει και ότι θα αναλάβει και πάλι τα μαθήματά του, τα οποία έχουν ανατεθεί σε προσωρινό αντικαταστάτη του.

Παρόμοια υπόθεση εξαφάνισης κινέζου καθηγητή ιαπωνικού πανεπιστημίου αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο.

Η υπόθεση θυμίζει την περίπτωση του Χου Σιγιούν, του κινέζου καθηγητή που δίδασκε Κινεζική Λογοτεχνία και Γλωσσολογία σε πανεπιστήμιο του Κόμπε και αγνοείται έπειτα από ταξίδι στην πατρίδα του πέρυσι το καλοκαίρι.

Ο οικογένεια του Χου Σιγιούν, που έχει παραμείνει στην Ιαπωνία, ειδοποίησε το Πανεπιστήμιο Kobe Gakuin τον περασμένο μήνα για την εξαφάνισή του και εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλειά του.

Δύο ακόμη κινέζοι καθηγητές που εργάζονταν σε ιαπωνικά πανεπιστήμια συνελήφθησαν στην Κίνα το 2013 και το 2019 με κατηγορίες για κατασκοπεία.

Το Πεκίνο τηρεί όλο και πιο καχύποπτη στάση απέναντι στους κινέζους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό στο πλαίσιο μιας αρνητικής συγκυρίας στις σχέσεις της Κίνας με την Ιαπωνία και τις δυτικές χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.