Ο αριθμός μεταναστών από τη Δυτική Αφρική που επιχείρησαν τη θαλάσσια διαδρομή, χρησιμοποιώντας συχνά ακατάλληλα σκάφη για να φτάσουν στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, εκτινάχθηκε περισσότερο από 1.000% τον Ιανουάριο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Συνολικά 7.270 παράτυποι μετανάστες έφτασαν στο ισπανικό αρχιπέλαγος μεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου. Το ίδιο διάστημα πέρυσι ο αριθμός των μεταναστών ήταν 566, ανέφερε το υπουργείο.

Η μεταναστευτική οδός προς τα Κανάρια νησιά χαρακτηρίζεται η άλλη πύλη εισόδου στην Ευρώπη στον Ατλαντικό Ωκεανό, ειδικά από τις μαροκινές ακτές και από τη διαφιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας. Πέρυσι ήταν το σημείο εισόδου για 39.910 μετανάστες, ρεκόρ όλων των εποχών.

Το Ελ Ιέρο, το μικρότερο και δυτικότερο νησί των Καναρίων, δέχθηκε περισσότερους μετανάστες από τον ίδιο τον πληθυσμό του νησιού, 9.000, το 2023.

Σύμφωνα με μια ετήσια έκθεση της οργάνωσης προάσπισης δικαιωμάτων Walking Borders, η διαδρομή του Ατλαντικού προς τα Κανάρια νησιά είναι η πιο θανατηφόρα μεταναστευτική οδός προς την Ισπανία, καθώς 6.007 άνθρωποι έχασαν πέρυσι τη ζωή τους επιχειρώντας να κάνουν αυτό το επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι.

Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στην Ισπανία τον Ιανουάριο - τόσο μέσω ξηράς όσο και δια θαλάσσης - ήταν 8.067, αύξηση 524% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

