Νέο ναυάγιο στη Λαμπεντούζα - Αναφορές για αγνοούμενους

Σαράντα εννέα μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι επέβαιναν σε βάρκα οκτώ μέτρων που ναυάγησε αργά το απόγευμα στ' ανοικτά του νησιού της Λαμπεντούζα, διασώθηκαν από ταχύπλοο της ιταλικής ακτοφυλακής.

Η βάρκα προερχόταν από την Τυνησία ενώ, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν οι διασωθέντες, υπάρχουν αγνοούμενοι, ο αριθμός των οποίων όμως δεν έχει ακόμη καθοριστεί με ακρίβεια. Οι περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες που μεταφέρθηκαν στο «Μόλο Φαβαρόλο» της Λαμπεντούζα, είχαν ξεκινήσει το μακρινό αυτό ταξίδι προς την Ευρώπη από την υποσαχάρια Αφρική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.