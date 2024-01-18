Νετανιάχου: Διαλύσαμε τα 2/3 της στρατιωτικής δύναμης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ έχει διαλύσει σχεδόν τα 2/3 της στρατιωτικής δύναμης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, υποστήριξε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεσμευόμενος πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την «ολοκληρωτική νίκη».

«Υπάρχουν δύο σκέλη στην στρατιωτική επιχείρηση: Το πρώτο είναι η διάλυση των ταγμάτων της Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ. «Μέχρι τώρα έχουν καταστραφεί 16 ή 17 από τα 24», ισχυρίστηκε. «Ακολουθεί το σκέλος της εκκαθάρισης της περιοχής (από τους εναπομείναντες μαχητές της Χαμάς). Το πρώτο σκέλος είναι πιο σύντομο, το δεύτερο διαρκεί περισσότερο», συνέχισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Δείχνοντας τη φωτογραφία ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε, ο Νετανιάχου τόνισε πως ο θάνατός του – όπως και άλλων συναδέλφων του – δεν θα είναι μάταιος, δεσμευόμενος ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ηττηθεί η Χαμάς και να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα χρειαστούν πολλοί μήνες ακόμα μέχρι τη νίκη, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να την επιτύχουμε», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

