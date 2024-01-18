H Google ανακοίνωσε νέες περικοπές θέσεων εργασίας

Ο γενικός διευθυντής της Google, Σουντάρ Πιτσάι, ανέφερε, σε ένα εσωτερικό έγγραφο, πως ο όμιλος θα προχωρήσει σε νέα περικοπή θέσεων εργασίας φέτος, έπειτα από ένα πρώτο κύμα απολύσεων το 2023.

Ο επικεφαλής του κολοσσού της τεχνολογίας διευκρίνισε πως αυτό το κύμα καταργήσεων θέσεων απασχόλησης δεν θα είναι «του ίδιου εύρους με τις μειώσεις τον περασμένο χρόνο» και δεν θα αφορά όλες τις ομάδες της θυγατρικής εταιρείας Alphabet, σύμφωνα με ένα εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στις αρχές του 2023, η Google έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο που προέβλεπε την κατάργηση περίπου 12.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, ήτοι λίγο πάνω από το 6% του δυναμικού της, προκειμένου να το προσαρμόσει έπειτα από δύο χρόνια φρενήρους ανάπτυξης στη μετά την πανδημία εποχή.

Ο όμιλος αναμένεται να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις φέτος, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εξήγησε ο Σαντάρ Πιτσάι.

«Προκειμένου να απελευθερώσουμε τα μέσα για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις επενδύσεις, πρέπει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις», έγραψε αναφερόμενος στο θέμα της κατάργησης των θέσεων εργασίας.

«Πολλές από αυτές τις αλλαγές έχουν ήδη ανακοινωθεί» εσωτερικά, στις ομάδες τις οποίες αφορούν, συνέχισε ο γενικός διευθυντής, προσθέτοντας πως επιπλέον προσαρμογές θα μπορούσαν να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2023, η Alphabet απασχολούσε περίπου 182.000 υπαλλήλους, ήτοι περίπου 7.800 λιγότερους σε σύγκριση με τα τέλη του 2022, βάσει εγγράφων που δημοσίευσε ο όμιλος.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ, η Google απέλυσε 1000 ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα.

Την Τρίτη, ο όμιλος γνωστοποίησε στον ιστότοπο The Verge την περαιτέρω κατάργηση εκατοντάδων θέσεων εργασίας, ιδίως στο τμήμα πωλήσεων διαφημιστικού χώρου στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Χθες, περίπου 100 εργαζόμενοι της πλατφόρμας streaming YouTube ενημερώθηκαν για την αποχώρησή τους, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η πλειονότητα των κολοσσών του τεχνολογικού τομέα, με εξαίρεση την Apple, μείωσαν το δυναμικό τους από το 2022. Η Meta κατήργησε περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας και η Amazon 27.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

